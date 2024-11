Pentru echipa naţională de tenis feminin şi pentru legenda Rafael Nadal

Nu mai e mult și vom merge în Andalusia, la Malaga, pentru meciul de Billie Jean King Cup dintre România și Japonia. Echipei nipone îi va lipsi puternica jucătoare Naomi Osaka, câștigătoare a 4 Grand Slamuri. În Florida, româncele au fost conduse cu 2-0 de Ucraina, dar au întors rezultatul și s-au calificat.

Cred că aţi reţinut deja că tot acest periplu al marilor turnee de tenis, adăugând aici şi Formula 1 de care beneficiază în exclusivitate cititorii cotidianul.ro este susţinut de brandul românesc de sucuri bio Melisimo (preponderent din cătină) şi de fostul meu coleg din școala generală, Marius Marian Șolea.

Și de această dată, tot noi, în aceeași echipă, vom fi cei care vom însoți naționala de tenis feminin în perioada 9-14 noiembrie 2024 pe Costa del Sol. Voi fi singurul fotograf din România acreditat la acest turneu, de la care Cotidianul.ro va avea, dinn nou, exclusivitate.

După Billie Jean King Cup, în aceeași arenă, Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena, se va disputa Cupa Davis (19-24 noiembrie). Voi fi singurul dintre cei peste 400 de jurnaliști acreditați ITF, care va relata de la fața locului pentru presa din România impresiile, trăirile, emoțiile și lacrimile spectatorilor la ultima apariţie a lui Rafael Nadal ca jucător de tenis. Va evolua atât la simplu cât și la dublu, alături de Carlos Alcaraz, pentru naţionala Spaniei.

Pentru că retragerea lui Rafael Nadal din tenis va fi un eveniment planetar, am ales să spun şi câteva cuvinte despre susținătorii celor mai puternice reportaje văzute vreodată în România cu marii campioni ai acestui sport. Am fost zilele acestea la Cojani din dorinţa de a face fotografii şi de a vă scrie câteva cuvinte din ce am văzut acolo.

Melissimo (melissimo.ro ) produce sucurile bio din cătina pe care o recoltează din ferma de la Cojani, județul Gorj, lângă Târgu Cărbunești, fermă întinsă pe o suprafaţă de peste 50 ha, cea mai mare fermă de cătină din Europa. Acest fruct miraculos, cu proprietăți în medicina tradițională, este fundamentul produselor Melissimo. Reţeta sucului din cătină cu miere nu este un secret. Detaliile însă fac diferenţa: cătina trebuie culeasă conform celor mai stricte reguli, mierea trebuie să fie ecologică şi apa folosită să fie alcalină. Cum trebuie culeasă? Chiar prin tăierea copacului de la aproximativ 80 cm de la sol, astfel încât fructele să rămână pe ramuri, apoi ramurile se taie si sunt puse cu fructele într-o hală, la minus 44 de grade Celsius. După ce au înghețat, fructele sunt scuturate cu un dispozitiv special, care le şi selectează pe dimensiuni cu ajutorul unui sistem de site, şi sunt depozitate într-o altă hala, de data aceasta la minus 20 de grade Celsius. Timp de un an, arborii tăiaţi se refac şi abia în anul următor vor putea da o altă producţie, astfel încât, anual, câte 25 de ha sunt recoltate alterantiv în ferma din Cojani.

Despre Marius, doar atât: este singurul român veteran al Războiului din Transnistria, publicist, scriitor şi iubitor de artă, în toate formele acesteia, câteva dintre cărţile lui se găsesc la acest link:

https://edituravremea.ro/noile-aparitii/manufacturer/marius-marian-%C8%99olea

Cei doi susţinători ai mei s-au ocupat şi de construcţia Mănăstirii Cojani, aflate în imediata vecinătate a fermei, stareţ fiind adus de Marius, de la Iaşi, părintele Vitalie, împreună cu care construise în studenţie, de la zero, postul de Radio Trinitas, din încredinţarea actualului Patriarh, Preafericitul Daniel.

Așadar, ne vom vedem la Malaga, cu articole şi fotografii. Împreună cu Melissimo și Cotidianul, vom scrie istorie pe Costa del Sol, aceasta fiind o regiune formată din orașe litorale și comunități din partea de vest a orașului Malaga, sudul Spaniei, provincia autonomă Andalusia.