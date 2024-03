Petrecere faraonică. Ce caută Bill Gates?

Numeroase celebrităţi participă în India la o petrecere de trei zile, înainte de nuntă, organizată de cel mai bogat om din Asia pentru fiul său. Cap de afiş, cântăreaţa Rihanna, dar si Bill Gates şi Mark Zuckerberg, potrivit presei.

Şefii globali ai tehnologiei, titanii din industrie, vedete de la Bollywood, artişti pop şi politicieni sunt prezenţi pentru festivităţile de trei zile găzduite de magnatul Mukesh Ambani.

Este vorba despre o ceremonie elaborată, înainte de nuntă pentru fiul mai mic Anant şi logodnica Radhika Merchant, fiica unor moguli în industria farmaceutică.

Rihanna a cântat la eveniment, potrivit presei locale. India Today a relatat că artistei i s-a oferit până la 9 milioane de dolari să apară la eveniment.

Ambani, în vârstă de 66 de ani, este preşedintele gigantului de telecomunicaţii Reliance Industries şi a 10-a cea mai bogată persoană din lume conform listei miliardarilor Forbes, cu o avere de peste 116 miliarde de dolari.

Anant, în vârstă de 28 de ani, care este şi director în consiliile de administraţie ale mai multor firme deţinute de Reliance, se căsătoreşte cu Merchant, în vârstă de 29 de ani, în cursul acestui an.

Rihanna was so humble to her fans after performing at an Indian wedding party for $9 million. It was her first performance in 8 years. She was invited by the richest man in Indian, Mukesh Ambani whose net worth is around $117 billion pic.twitter.com/QiMoVMgli6 — 𝟲𝗶𝘅𓅓 (@six_papi) March 3, 2024