„Am rămas șocată” – Acuzațiile lansate de ministrul Mediului

Scandalul a pornit în urma unui interviu acordat recent de ministra Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta s-a plâns că, de aproximativ o lună și jumătate, încearcă fără succes să discute direct cu procurorul general, Cristina Chiriac, pe tema infracțiunilor silvice. Ministra a acuzat lipsa de reacție a Parchetului, afirmând că a revenit de mai multe ori cu solicitări, dar a fost redirecționată către un alt procuror, fapt care a indignat-o profund.

Frustrarea conducerii Ministerului Mediului vine în contextul în care instituțiile de control silvic au înaintat anchetatorilor zeci de sesizări penale referitoare la tăierile ilegale de lemn, dosare care, potrivit ministrei, nu s-au concretizat cu nicio condamnare în instanță. Scopul discuției cu procurorul general ar fi fost îmbunătățirea coordonării interinstituționale. Concret, Buzoianu dorește să conecteze viitoarea platformă guvernamentală de monitorizare satelitară a pădurilor, operațională din luna august, direct la sistemele informatice ale autorităților de forță.

Replica Parchetului General. Au fost trimise invitații, nu cereri de audiență

În fața acestor afirmații, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ieșit public cu un punct de vedere ferm, cerând respectarea „imperativului cooperării interinstituționale loiale”. Instituția contrazice direct declarațiile ministrului, subliniind că, de la numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general, nu a fost înregistrată absolut nicio solicitare formală de audiență din partea Dianei-Anda Buzoianu.

Conform comunicatului, singurele contacte oficiale au constat în două adrese trimise de Ministerul Mediului pe 24 iunie și 6 iulie 2026. (Anexa 1, Anexa 2) Aceste documente nu reprezentau cereri de audiență, ci invitații pentru organizarea unor ședințe de lucru comune privind combaterea infracționalității de mediu, spune Parchetul General. Mai mult, a doua adresă stabilea unilateral datele și orele de întâlnire (8 sau 9 iulie), deși în prima comunicare se menționase că programarea se va face de comun acord, mai anunță PÎCCJ.

PÎCCJ precizează că nu a ignorat demersul, ci a răspuns oficial pe 7 iulie, explicând că datele impuse se suprapun cu „activități urgente de urmărire penală”. Astfel, Parchetul a propus o prorogare „justificată obiectiv”, sugerând organizarea ședinței în săptămâna imediat următoare, pe 15 iulie.

Delegarea unui specialist, considerată o ofensă de către ministru

Referitor la nemulțumirea exprimată de Diana Buzoianu privind faptul că a fost „trimisă la alt procuror”, Parchetul General explică decizia din perspectivă profesională. Conducerea PÎCCJ a hotărât desemnarea procurorului-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu pentru a participa la aceste discuții aplicate, persoana respectivă fiind un profesionist cu o înaltă calificare fix în domeniul vizat de ministru.

Instituția concluzionează că această delegare demonstrează tocmai importanța deosebită acordată fenomenului infracționalității ecologice. În finalul comunicatului, „Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție își reafirmă disponibilitatea de a purta un dialog interinstituțional onest, transparent și constructiv, bazat pe respect reciproc și cooperare loială, în vederea îndeplinirii eficiente a misiunii Ministerului Public și a consolidării încrederii cetățenilor în actul de justiție.”

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