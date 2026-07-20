PNL și USR nu vor în „comisia de criză” propusă de Grindeanu: „O invenție marca PSD”. Ce spune AUR – SURSE

Cotidianul a stat de vorbă cu reprezentanții mai multor grupuri parlamentare pentru a afla dacă se vor alătura demersului propus de Sorin Grindeanu. Surse din PNL resping invitația și spun că „nu există ideea de «comisie de criză» în cadrul procedurii parlamentare”.

„Sunt trei tipuri de comisii: permanente, speciale și de anchetă. Deci e tot o invenție marca PSD ca să tragă de timp. Inventează în fiecare zi altceva. Și apoi cum se poate constituțional substitui Parlamentul unui guvern, fie el și guvern interimar? Ce e comisia asta, o comisie la el în birou? Are și statul ăsta legi, regulamente, constituție. Inventează Grindeanu altceva”, au precizat surse din PNL pentru Cotidianul.

De asemenea, și voci din USR susțin că partidul nu va participa la comisia propusă de Sorin Grindeanu.

„Nu, nu vrem să facem comisie de guvernare, că asta propune de fapt Grindeanu”, spun surse din USR.

„Deocamdată este doar o declarație de presă”

În ceea ce privește AUR, partidul lui George Simion transmite că așteaptă mai întâi să vadă dacă este invitat.

„Având în vedere ca domnul Grindeanu a formulat singur, de la Parlament, fără nicio discuție, o asemenea propunere, întâi trebuie să vedem și dacă suntem invitați. Din toate declarațiile sale am văzut ca nu vrea să discute cu liderii AUR, ci doar cu electoratul nostru”, au declarat surse din AUR pentru Cotidianul.

De asemenea, și PACE așteaptă o invitație oficială. Până atunci, voci din grupul parlamentar spun că nu știu dacă vor lua sau nu parte la comisie.

„Nu știu, până nu suntem invitați și până nu vedem conținutul ideii, scopul si modalitatea de funcționare a acestei comisii. Deocamdată este doar o declarație de presă”, a precizat un parlamentar PACE.

Și grupul Uniți pentru România (UPR) spune că până la acest moment nu s-au purat discuții pentru crearea unei comisii.

„Am văzut în presă declarația domnului Grindeanu, dar până în acest moment nu am discutat nimic în acest sens. Noi suntem de părere că este necesară instalarea unui Guvern cât mai rapid. În privința legilor ce fac parte din PNRR, fosta coaliție a semnat un protocol (cred că prin aprilie-mai) privind adoptarea acestora. Dacă nimic nu s-a schimbat în conținutul acestor legi, pot doar să deduc că a fost o înțelegere de conjunctură, nu una bazată pe conținutul real al acestor legi și pe beneficiile pe care acestea le-ar putea aduce cetățenilor și României”, a declarat un parlamentar UPR pentru Cotidianul.

Sorin Grindeanu: România nu trebuie să fie terenul de joacă al nimănui

Sorin Grindeanu a sugerat că această comisie ar putea suplini parțial lipsa unui guvern cu puteri depline. De altfel, șeful PSD a explicat faptul că această comisie ar funcționa doar până la învestirea unui guvern.

„Această comisie de criză ar putea să funcţioneze, în mod normal, dacă şi ceilalţi sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcţional cu puteri depline”, a mai spus el.

Preşedintele PSD a declarat că „în mod evident, prioritatea numărul unu a României în acest moment este situaţia economică, nu jocurile de culise, nu funcţiile şi nicidecum orgoliile politice”.

„România nu trebuie să fie terenul de joacă al nimănui. Românii s-au săturat să vadă cum partidele îşi măsoară orgoliile la televizor în timp ce legile din PNRR trenează şi afectează şi mai mult stabilitatea economică a ţării. De aceea, transmit un avertisment serios tuturor partidelor. Să lase politica deoparte şi să arate că singura preocupare este legată de economie şi PNRR”, a mai afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a transmis că în comisie sunt invitați să facă parte și parlamentari din AUR și restul formațiunilor suveraniste.

„Pentru toate forțele politice din Parlament lansez această propunere”, a spus Grindeanu.

Totuși, Sorin Grindeanu, șeful PSD, a exclus repetat să guverneze împreună cu AUR.