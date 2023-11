Politico: Cea mai influentă persoană din Europa

Nici președintele Franței, Emmanuel Macron, nici cancelarul german Olaf Scholz. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este cea mai influentă persoană din Europa în 2023, potrivit Politico.

Zelenski a intrat în atenția opiniei mondiale odată cu invazia Rusiei în Ucraina.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is the most influential person in Europe in 2023 according to Politico. pic.twitter.com/sYry9wTS3B

