Povestea zahărului colorat din Rovinari

Într-un oraș din Gorj, la Rovinari, Ion Petrescu a reușit să transforme o idee inedită într-o afacere de succes, aducând bucurie nu doar copiilor din România, ci și celor din întreaga Europă.

De mai bine de cinci ani, Ion produce în propriul său laborator un zahăr colorat unic, destinat fabricării vatei pe băț, o delicatesă care trezește amintiri plăcute și zâmbete largi.

Deși începuturile au fost modeste, astăzi, zahărul colorat de la Rovinari este exportat în mai multe țări europene, iar cererea continuă să crească.

Povestea acestei afaceri a început acum șase ani, când Ion Petrescu, care la vremea respectivă avea 55 de ani, a simțit nevoia de a face o schimbare în viața sa profesională. După mulți ani în care s-a ocupat de comerț, a simțit că este timpul să își pună în aplicare o idee mai creativă și să înceapă să producă ceva nou. Astfel, a decis să creeze zahăr colorat pentru vata pe băț, un produs care, în ciuda aspectului simplu, necesită un proces de fabricație complex și riguros.

„Am făcut comerț imediat după Revoluție, dar după un timp, am simțit că trebuie să fac altceva, să produc ceva nou. Așa mi-a venit ideea să fac acest zahăr colorat pentru vata pe băț,” povestește Ion. Cu o investiție minimă și multă determinare, a achiziționat un aparat de vată de băț și unul de popcorn, și a început să experimenteze. După multe încercări, a reușit să obțină produsul dorit. Această realizare l-a determinat să-și construiască propriul laborator și să se pună în legalitate, conform standardelor europene.

„Nu a fost ușor să obțin toate autorizațiile necesare. M-am confruntat cu multe obstacole, mai ales în ceea ce privește respectarea legislației stricte referitoare la coloranți. A fost greu până am ajuns la un produs finit, dar acum sunt singurul producător de colorant pentru vata pe băț din România, la standarde europene,” spune cu mândrie Ion Petrescu.

Ingredientul de bază al zahărului colorat produs la Rovinari este glucoza, iar Ion pune un accent deosebit pe calitatea coloranților pe care îi folosește. Această atenție la detalii și respectarea strictă a legislației i-au permis să dezvolte un produs apreciat nu doar pe plan local, ci și internațional. În prezent, o mare parte din zahărul colorat produs în micul său laborator ajunge în țări precum Anglia, Polonia, Suedia, Norvegia, Portugalia și Franța.

„Am ajuns acum să vând la un singur client cât vindeam într-un an acum cinci ani. Dacă ar fi fost după piața de desfacere din Gorj, probabil aș fi renunțat de mult la această afacere. Din fericire, cererea este mare, mai ales în timpul verii, când cele mai multe comenzi vin de pe litoral, din Constanța. De asemenea, exportul către țările europene este o parte semnificativă a afacerii mele,” explică antreprenorul.

Succesul afacerii sale i-a permis lui Ion să reinvestească o parte din profit într-un alt proiect: un restaurant în Rovinari, în care a investit deja 200.000 de euro. Cu toate acestea, planurile sale de viitor se concentrează tot pe dezvoltarea afacerii cu zahăr colorat. „Vreau să măresc capacitatea de producție, să retehnologizez laboratorul și să extind linia de producție pentru siropuri și coloranți,” dezvăluie Ion.

Cu toate acestea, există și o umbră de dezamăgire în povestea lui. Deși are cinci copii din trei căsnicii, niciunul nu pare interesat să preia afacerea în viitor. „Niciunul dintre ei nu vrea să învețe secretul zahărului colorat. Mi-ar plăcea ca cineva din familie să ducă mai departe ceea ce am început, dar deocamdată, sunt singur în această aventură,” spune Ion cu un amestec de regret și acceptare.

În ciuda provocărilor, Ion Petrescu continuă să își conducă afacerea cu aceeași pasiune și dedicație cu care a început. Prețul zahărului colorat variază între 10 și 95 de lei, în funcție de gramaj, culoare și aromă, iar pe lângă acesta, în laboratorul său din Rovinari se produc și arome pentru momeala de pescuit, precum și siropuri cu diverse arome. Astfel, într-o mică localitate din Gorj, un om simplu a reușit să aducă zâmbetul pe fața a mii de copii, nu doar în România, ci și în Europa, dovedind că pasiunea și inovația pot transforma chiar și cele mai îndrăznețe idei în realitate.