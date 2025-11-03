Premieră medicală: embrioni umani obținuți cu ajutorul AI

Inteligența artificială poate ajuta și cuplurile infertile să aducă pe lume copilul pe care și-l doresc.

De Mihai Dima
Oamenii de știință din cadrul Centrului de Fertilitate al Universității Columbia au folosit un soft de inteligență artificială cu ajutorul căruia au putut ajuta un cuplu cu probleme de fertilitate să devină, în sfârșit, părinți.

Softul denumit STAR (Sperm Traking and Recovery) folosește o tehnologie de imagistică de înaltă precizie pentru a scana mostrele de spermă prelevate de la bărbații cu azoospemie, putând furniza peste 8 milioane de imagini în mai puțin de o oră.

Aplicația AI a fost utilizată în cazul unui bărbat diagnosticat cu azoosperime care, după 20 de ani în care și-a dorit să aibă o familie și mai multe proceduri medicale, a reușit în sfârșit să-și îndeplinească această dorință.

Cu ajutorul lui STAR, au fost analizate 2,5 milioane de imagini, fiind identificați doi spermatozoizi viabili, ce au fost utilizați pentru a fi creați doi embrioni ce au fost folosiți pentru inițierea unei sarcini.

Deși multă vreme s-a crezut că probleme de fertilitate în cuplu apar doar din cauza femeilor, noi cercetări arată că bărbații sunt responsabili de 40% dintre cazurile de infertilitate, din cauza azoospermiei, notează The Lancet.

Până la utilizarea softului STAR, bărbații cu azoospermie erau supuși unei operații de extracție a spermatozoizilor din testicule, însă procedura implică foarte multe riscuri.

Ce este azoospermia?

Azoospermia reprezintă principala cauză a infertilității masculine și constă în absența spermatozoizilor din spermă. Cauzele care o provoacă sunt multiple, de la anumite infecții, până la cauze genetice și stilul de viață nesănătos.

