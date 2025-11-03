Premieră medicală: embrioni umani obținuți cu ajutorul AI

Softul denumit STAR (Sperm Traking and Recovery) folosește o tehnologie de imagistică de înaltă precizie pentru a scana mostrele de spermă prelevate de la bărbații cu azoospemie, putând furniza peste 8 milioane de imagini în mai puțin de o oră.

Aplicația AI a fost utilizată în cazul unui bărbat diagnosticat cu azoosperime care, după 20 de ani în care și-a dorit să aibă o familie și mai multe proceduri medicale, a reușit în sfârșit să-și îndeplinească această dorință.

Cu ajutorul lui STAR, au fost analizate 2,5 milioane de imagini, fiind identificați doi spermatozoizi viabili, ce au fost utilizați pentru a fi creați doi embrioni ce au fost folosiți pentru inițierea unei sarcini.

Deși multă vreme s-a crezut că probleme de fertilitate în cuplu apar doar din cauza femeilor, noi cercetări arată că bărbații sunt responsabili de 40% dintre cazurile de infertilitate, din cauza azoospermiei, notează The Lancet.

Până la utilizarea softului STAR, bărbații cu azoospermie erau supuși unei operații de extracție a spermatozoizilor din testicule, însă procedura implică foarte multe riscuri.

Ce este azoospermia?

Azoospermia reprezintă principala cauză a infertilității masculine și constă în absența spermatozoizilor din spermă. Cauzele care o provoacă sunt multiple, de la anumite infecții, până la cauze genetice și stilul de viață nesănătos.