Președintele ANSVSA, răspuns după protestele oierilor: „N-am niciun motiv să-mi dau demisia. Este nevoie de o abordare integrată”

Apel la unitate și o nouă strategie pentru Comisia Europeană

În fața presiunii generate de protestele din Piața Presei Libere și Piața Victoriei, șeful ANSVSA a făcut un apel la calm și colaborare. Acesta a avertizat că, fără o abordare integrată la nivel național, criza din sectorul ovinelor se va agrava, cu repercusiuni economice severe. Prioritatea instituției este redeschiderea piețelor externe prin recâștigarea credibilității, proces care depinde de aplicarea strictă a normelor sanitare și de combaterea transporturilor ilegale.

Pentru a gestiona situația, Alexandru Bociu a convocat joi o celulă de criză, la care a fost invitat să participe și viceprim-ministrul Tánczos Barna. Scopul principal este găsirea unor soluții rapide pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine către țările terțe, un termen agreat și considerat realist de către autorități pentru această procedură fiind de trei luni.

În ceea ce privește temerile fermierilor legate de vaccinare, președintele ANSVSA a clarificat că nu există un plan de imunizare în masă a animalelor. În schimb, o echipă formată din experți ANSVSA, epidemiologi, profesori universitari și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii elaborează un plan de măsuri ce va fi prezentat Comisiei Europene. O atenție deosebită se va acorda trasabilității animalelor, Bociu menționând că au fost introduse cititoare electronice pentru a avea o evidență clară a efectivelor, astfel încât să nu existe discrepanțe majore la finalul controalelor.

Bociu refuză demisia. „Am deschis piețe în premieră pentru România”

Răspunzând cererilor de demitere scandate de oieri în fața Guvernului și a sediului instituției, președintele ANSVSA a adus ca argumente realizările din timpul mandatului său. Acesta le-a reamintit protestatarilor că măsurile adoptate de instituție au generat venituri de milioane de euro pentru România și că au fost deschise multiple piețe internaționale, în ciuda deficitului de personal și a problemelor de finanțare.

„Atât timp cât exportul se derulează în poziție optimă către Europa, SUA, China, Vietnam, atât timp cât am preluat mandatul cu 1.600 de focare de pestă porcină africană și astăzi am 20 de focare, atât timp cât am deschis țări în premieră pentru România precum Algeria, Tunisia, Libia, Kuweit, și am redeschis Arabia Saudită, Iordania, Africa Sub-Sahariană, cred că n-am niciun motiv să-mi dau demisia. Am realizat aceste lucruri cu 1.400 de oameni, cu multe posturi vacante și cu plata medicilor veterinari redusă la jumătate.”

Revendicările fermierilor și teama blocării

Protestul de joi a fost marcat de momente de tensiune, ce au inclus îmbrânceli cu jandarmii și utilizarea gazelor lacrimogene. Nemulțumirile crescătorilor de oi sunt profunde și vizează impactul economic devastator al crizei sanitare.

Printre principalele revendicări ale oierilor se numără deblocarea urgentă a exportului, compensarea integrală și rapidă a pierderilor provocate de pesta micilor rumegătoare (în maximum 30 de zile) și vaccinarea gratuită împotriva antraxului. De asemenea, protestatarii au cerut măsuri eficiente pentru protejarea fermelor de atacurile animalelor sălbatice și sancționarea celor responsabili pentru gestionarea defectuoasă a actualei crize. Una dintre cele mai mari temeri ale fermierilor rămâne perspectiva vaccinării animalelor împotriva pestei, măsură pe care o resping ferm, deoarece consideră că le va închide definitiv ușa către exporturile de animale în viu.

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