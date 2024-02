Președintele CNAS contrazice guvernul. Populația e într-adevăr bolnavă

În anul 2023 au fost acordate 3.361.000 de concedii medicale. Pentru bolile oncologice, afecțiuni legate de sarcină, concediile prenatale, s-au acordat cele mai multe, potrivit președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Valeria Herdea.

De asemenea, multe concedii au fost acordate și pentru afecțiuni osteoarticulare degenerative, boli cronice netransmisibile și afecțiuni intercurente.

„În medie, nu se poate discuta despre un număr foarte mare de concedii medicale, ci despre faptul că există o stare de îmbolnăvire, de morbiditate, așa cum îi spunem noi, populația este într-adevăr bolnavă și trebuie să ne gândim la acest aspect. De aceea ne dorim să facem o evaluare a stării de sănătate a populației”, spune Valeria Herdea. Potrivit președintelui CNAS, România are 207.722 de pacienți oncologici, ceea ce este „dramatic pentru starea de sănătate a unei populații”.

Există și situații în care concediile medicale se acordă pres ușor?

„Eu cred că fiecare dintre cei care sunt medici, personalul medical evaluează foarte corect care este starea pacientului din fața lui și ia acea decizie care permite, în primul rând, vindecarea mai rapidă a pacientului(…)

Scoatetea dintr-un mediu a unei persoane bolnave facilitează vindecarea ei și oprește și răspândirea bolilor, în cazul bolilor acute – să nu uităm că avem epidemie de rujeolă, de gripă. Iar în cazurile bolilor oncologice, un pacient oncologic trece printr-o suferință cruntă – un pacient oncologic stă un an și jumătate în concediu, un pacient care are tuberculoză stă un an pentru a se vindeca. Există concedii care se acordă în funcție de diagnosticul aferent”, a explicat Valeria Herdea, de profesie medic de familie.

Premierul Marcel Ciolacu s-a arătat nemulţumit

În România s-au înregistrat 274.000 de concedii medicale acordate pentru dureri de spate şi 187.000 de concedii medicale acordate „pentru strănutat şi răceală”, a susținut săptămâna trecută premierul.

Premierul a comentat numărul mare de concedii medicale acordate pentru „afecţiuni ale coloanei vertebrale şi infecţiile respiratorii”, taxa suplimentară de 10% fiind justificată în opinia acestuia prin descurajarea „abuzului de concedii medicale nejustificate”.

Guvernul vrea acum să o elimine, dar și să înăsprească controalele

„Ceea ce putem să facem este să sprijinim casele de asigurări de sănătate şi am făcut-o în ultima perioadă, încât noul PIAS, platforma informatică a asigurărilor de sănătate, care este finanţată cu bani europeni, să fie realizată într-un termen cât mai scurt, pentru că actuala platformă informatică este subdimensionată, iar atunci când a fost făcută cheltuielile de mentenanţă şi cele de upgrade a acestei platforme nu au fost prevăzute.

Este vorba despre o altă platformă, nu este vorba de actualizarea acestei platforme”, a afirmat Rafila.