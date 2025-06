Previziune șoc: Ne așteaptă minimum 18 luni de perioadă dificilă

Rezolvarea problemelor de deficit trebuie să fie parte a unui plan de relansare economică a României și ne așteaptă minimum 18 luni, dacă nu mai mult, de perioadă dificilă, ca să nu zic că poate să fie foarte dificilă, a afirmat, joi, fostul ministru al Finanțelor Alexandru Nazare, în prezent membru al Consiliului de Administrație al BNR.

”Ne așteaptă – și nu vorbesc aici în calitate de membru al board-ului Băncii Naționale, vorbesc în calitate de fost ministru de Finanțe, ne așteaptă minimum 18 luni, dacă nu mai mult, de perioadă dificilă, ca să nu zic că poate să fie foarte dificilă, și cred că este un adevăr cu care trebuie să începem orice fel de discuție cu mediul privat din România. De ce ne așteaptă aceste luni, de ce o să fie greu și de ce trebuie să spunem foarte clar acest lucru? Pentru că a ajuns cuțitul la os. O țară cu deficite recurente de 8%, de 9%, o țară care și-a crescut datoria publică în 5 ani de la 467 de miliarde (de lei – n. r.), cât era când am preluat eu, în 2020, la peste 1.000 de miliarde astăzi, deci paralel și datorie publică și deficit, e o țară care are probleme”, a spus Nazare, la Forumul Național ”Viitorul Agriculturii”.

El a subliniat că aceste probleme se reflectă în ratingul de țară, iar ratingul de țară se reflectă în dobânda pe care o plătește țara.

”Mediul privat nu poate plăti o dobândă mai bună decât aia pe care o plătește țara. Lucrurile sunt foarte legate aici. Dacă țara performează, scad dobânzile. Cu cât țara performează, ratingul se îmbunătățește, scad dobânzile. Scad dobânzile, scad dobânzile și pentru privat. Nu e nici o prăpastie între privat și public aici. Privat și public suntem împreună, ne numim România, nu suntem separați. Poți să fii nemulțumit, e adevărat, înțeleg nemulțumirile, înțeleg și așteptările legate de sistemul bancar, cum poate și sistemul bancar se uită la sistemul public și ar spune că s-ar fi așteptat ca sistemul public să construiască bugete mai bune, să țină cheltuielile sub control, să cheltuiască mai multe fonduri europene și poate împreună în acest joc de echipă, dacă unul ar fi făcut ceva și altul altceva situația pe total ar fi fost mai bună”, a susținut acesta.

În opinia fostului ministru de Finanțe, discuția doar despre deficit nu este potrivită și ar trebui discutat despre relansarea economică.

”Uite că totuși ne aflăm astăzi și discutăm despre deficit și doar despre deficit. Și voiam să încep cu un singur lucru: eu cred că totuși a vorbi azi doar despre deficit nu e calea cea bună. Deși problemele sunt atât de mari, eu cred că noi, astăzi, ar trebui să vorbim despre relansarea economică în ansamblu, nu despre deficit. Rezolvarea de astăzi a problemelor de deficit trebuie să fie parte a unui plan de relansare economică a României. Evident că relansarea economică înseamnă stimulare, înseamnă resurse pe care le cheltuie statul în fel și chip pentru a relansa economia. Și ai nevoie de resurse, dar tu cu resurse trebuie să acoperi găuri. Cum faci acest lucru? Cum faci să și relansezi, să și acoperi găuri? Păi hai să ne dăm un pic înapoi în timp, să ne întoarcem acum 10 ani, 8 ani și să vedem că economia creștea”, a susținut Nazare.

Oficialul BNR a subliniat că, în perioada în care România a avut creștere economică, resursele au fost cheltuite, iar economia nu a fost o prioritate pentru guverne și partidele aflate la guvernare.

”Atunci când economia creștea, nu ne-am pus problema că s-ar putea să ajungem într-un moment în care lucrurile se schimbă și să avem nevoie de niște resurse. Am tot cheltuit, am tot cheltuit până am ajuns aici și la nivel profund trebuie să recunoaștem un lucru: economia nu a fost prioritatea statului, nu a fost prioritatea guvernelor. Și nu e vorba de un partid. E vorba de o serie de partide, o serie de guverne și trebuie să spunem adevărul. Da, pentru că dacă ar fi fost economia, dacă noi am fi prioritizat economia, atunci aveam obiective clare, măsurabile, care porneau de sus în jos și așa cum porneau, măsurabile, se reflectau în activitatea fiecărui minister în parte. Și atunci, da, aveam economie. Am avut alte preocupări. Nu a fost economia pe primul loc”, a concluzionat Alexandru Nazare.