Primăria Sectorului 1 și Primăria Capitalei, obligate să plătească despăgubiri unui bărbat mușcat de un șobolan

Tribunalul București a obligat Primăria Sectorului 1 și Primăria Capitalei să plătească despăgubiri unui bărbat mușcat de un șobolan, după ce a constatat nereguli privind salubrizarea și deratizarea din timpul crizei deșeurilor din 2021.

Mădălina Hodea
Primăria Sectorului 1 și Primăria Capitalei, obligate să plătească despăgubiri unui bărbat mușcat de un șobolan

sursa foto impact.ro

Tribunalul București a obligat Primăria Sectorului 1 și Primăria Capitalei să plătească despăgubiri unui bărbat mușcat de un șobolan, după ce a constatat nereguli privind salubrizarea și deratizarea din timpul crizei deșeurilor din 2021.

Tribunalul București a decis că Primăria Sectorului 1 și Primăria Capitalei răspund pentru prejudiciul suferit de un bărbat mușcat de un șobolan în timpul crizei gunoaielor din 2021. Instanța a acordat despăgubiri de 2.000 de euro și a reținut că deficiențele privind salubrizarea și deratizarea au favorizat producerea incidentului.

Într-un dosar care a durat aproape cinci ani, Tribunalul București a decis că Primăria Sectorului 1 și Primăria Municipiului București sunt răspunzătoare pentru prejudiciul suferit de un locuitor al Sectorului 1, care a fost mușcat de un șobolan în vara anului 2021. Instanța a acordat victimei despăgubiri morale în valoare de 2.000 de euro.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, judecătorii au analizat contextul în care s-a produs incidentul și au concluzionat că atât problemele legate de salubrizare, cât și întârzierile în deratizare au contribuit la apariția unui risc real pentru sănătatea publică.

În cazul Primăriei Sectorului 1, aflată atunci sub conducerea lui Clotilde Armand, instanța a reținut că în iulie 2021 a fost declarată stare de alertă după ce gunoiul nu a mai fost ridicat de peste 20 de zile, în urma conflictului cu operatorul Romprest. Mormanele de deșeuri adunate pe străzi au creat condiții favorabile pentru înmulțirea șobolanilor și au făcut mai puțin eficiente acțiunile de deratizare.

Judecătorii au apreciat că administrația de sector nu și-a îndeplinit obligațiile privind salubrizarea și colectarea deșeurilor, contribuind astfel la menținerea unui pericol pentru locuitori.

De cealaltă parte, în ceea ce privește Primăria Capitalei, condusă atunci de Nicușor Dan, Tribunalul a reținut că acțiunile de deratizare au început prea târziu, abia pe 16 iunie 2021, cu aproximativ o lună înainte de incident. În plus, în motivare sunt menționate declarațiile oficialilor care recunoșteau întârzierile și dificultățile financiare ce afectau desfășurarea campaniei de deratizare.

Despăgubiri de 2.000 de euro

În urma hotărârii Tribunalului București, bărbatul va primi despăgubiri de 2.000 de euro pentru prejudiciul suferit. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

PMB s-a apucat de deratizare. 140.000 de cutii cu raticid, amplasate în București

Problema șobolanilor nu este una nouă. Șobolanii au fost semnalați în ultimele zile în mai multe zone ale Capitalei. În cartierul Sebastian din Sectorul 5, un locuitor a filmat mai multe rozătoare moarte lângă bloc. Primăria Capitalei a anunțat că aproximativ 140.000 de cutii cu substanțe împotriva rozătoarelor sunt amplasate în București. Reacția vine după ce în spațiul public au apărut mai multe imagini cu șobolani pe străzi și în apropirea blocurilor.

Rozătoare într-un cămin al Universității din București. Problema persistă de zece zile

Studenții cazați în căminul Grozăvești B al Universității din București reclamă prezența rozătoarelor la etajul cinci. Primele avertismente au apărut pe 19 iulie, iar problema a fost trecută în caietul de sesizări. Zece zile mai târziu, o studentă a anunțat că un alt șoarece a intrat în baia fetelor.

Primele mesaje au fost trimise duminică, 19 iulie, pe un grup de WhatsApp al studenților din cămin. Tinerii spuneau că au văzut șobolani în bucătăria de la etajul cinci. În mesajele distribuite pe grup, studenții le cereau colegilor să arunce gunoiul pe tub și să închidă ușa din zona destinată deșeurilor. Aceștia îi avertizau să nu lase resturi de mâncare în spațiile comune.

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2 comentarii

  2. Cand sobolanii nu mai pot devora produse din camara sau resurse financiare, ataca oameni. Atentie ca Bolojan este paznicul camarii, a sigilat si seiful cu finante, sobolanii placutei volvo sariti la beregata lui. Capisci ala cu satarul de la felix motanul.

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