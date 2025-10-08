Chiar dacă nu a ajuns la potențialul său maxim deasupra României, ciclonul Barbara tot lasă urme.

IGSU anunță că „𝐈̂𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭𝐮𝐥 𝐟𝐞𝐧𝐨𝐦𝐞𝐧𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐡𝐢𝐝𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐨𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐧𝐨𝐳𝐚𝐭𝐞, 𝐬-𝐚𝐮 𝐢̂𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 42 localități din 16 județe (AG, BR, BZ, CS, CT, CL, DB, GL, GR, IL, IF, OT, PH, TR, TL, VL) și municipiul București. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 8 case, 2 anexe gospodărești, 38 curți, 9 imobile inundate, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 6 imobile și degajarea a 46 copaci și a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 24 autovehicule.

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județul Constanța.

Efecte semnificative au fost înregistrate: 1. Municipiul București, în sectorul 4, unde un arbore s-a prăbușit pe un autoturism aflat în deplasare. În urma evenimentului nu au rezultat victime. 2. Județul Caraș-Severin, în loc. Armeniș, pe DN 6, unde mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în deplasare. Nu au fost înregistrate victime. Traficul rutier s-a desfășurat alternativ pe un sens de circulație.

De asemenea, un copac s-a prăbușit pe Drumul Național 1, în localitatea Otopeni, județul Ilfov, pe sensul către Ploiești fiind blocată circulația la acest moment. Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov acționează în aceste momente pentru degajarea lui de pe carosabil.

