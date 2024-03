Prins drogat la volar, a fost reținut

Un bărbat depistat pozitiv la controlul antidrog şi cu permisul de conducere suspendat a fost oprit, sâmbătă, de poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrăzi A3, pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, în timp ce se deplasa spre Ploieşti.



„În urma verificărilor efectuate poliţiştii rutieri au constatat că bărbatul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce. Bărbatul respectiv a fost testat cu aparatul din dotare, context în care, au rezultat indicii cu privire la prezenţa în organism a două substanţe psihoactive”, informează Biroul de presă al IPJ Ilfov.



În urma probatoriului administrat, poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrada A3 au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de bărbatul de 36 de ani, urmând ca duminică, acesta să fie prezentat procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.



„Poliţiştii Biroului Autostrăzi A3 continuă cercetările în cadrul dosarului penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul având suspendată exercitarea dreptului de a conduce şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, arată sursa citată.



Poliţiştii Biroului Autostrăzi A3 vor continua acţiunile în trafic, pentru depistarea persoanelor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice ori a substanţelor psihoactive, precum şi a celor care nu respectă regimul legal de viteză.

