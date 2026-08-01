Prințul Louis, la primul său mare eveniment sportiv

Prințul Louis a participat sâmbătă la primul mare eveniment sportiv din viața sa. Fiul cel mic al prinților William și Kate a urmărit o semifinală de netball la Jocurile Commonwealth-ului 2026, organizate la Glasgow. Alături de el s-au aflat părinții săi, prințul George și prințesa Charlotte.

Familia regală a asistat la meciul dintre Australia și Jamaica, disputat în arena Hydro din Glasgow. Louis, în vârstă de opt ani, a stat între fratele și sora sa, relatează Express.

Prezența celor trei copii nu fusese anunțată

Palatul Kensington anunțase în cursul dimineții că William și Kate vor participa la competiție. Prezența copiilor a fost însă ținută secretă până la sosirea familiei în arenă. Louis apare frecvent la marile evenimente ale Casei Regale britanice. El a participat la slujbele de Crăciun și Paște, precum și la parada Trooping the Colour.

Cu toate acestea, băiatul a luat parte până acum la puține activități publice. În mai 2023, el și-a însoțit familia la o acțiune de voluntariat organizată după încoronarea regelui Charles al III-lea.

George și Charlotte au mai mers alături de părinții lor la meciuri de fotbal și la turneul de la Wimbledon. Pentru Louis, semifinala de netball de la Glasgow a fost prima apariție la o competiție sportivă de asemenea amploare.

William și Kate se întâlnesc cu sportivii galezi

Familia a urmărit semifinala feminină dintre Australia, liderul clasamentului mondial, și Jamaica. Echipa jamaicană a câștigat medalia de argint la ediția Jocurilor Commonwealth-ului din 2022.

Mai târziu, William și Kate urmează să se întâlnească cu sportivii din echipa Țării Galilor și cu familiile acestora.

În primele nouă zile ale competiției, la întreceri au mai participat membri ai familiei regale. Printre ei s-au numărat prințesa Anne, dar și ducele și ducesa de Edinburgh.

William și Kate au asistat și la Jocurile Commonwealth-ului din 2014, organizate tot la Glasgow. La acea ediție, cei doi au fost însoțiți de prințul Harry.

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