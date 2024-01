Priponirea AUR. Muraru de la PNL ceartă procurorii, Poliția și Jandarmeria

Deputatul PNL Alexandru Muraru acuză procurorii, Poliția și Jandarmeria că au protejat prin inacțiune AUR și „ceilalți extremiști”. Muraru a publicat un editorial-rechizitoriu pe digi24.ro. Dacă bună parte din români preferă AUR sau refuză să participe la procesul electoral, atunci pericolul în care ne aflăm este uriaș, notează, printre altele Muraru.

Redăm câteva fragmente din articolul lui Muraru:

AUR nu este astăzi altceva decât o umbrelă de siguranță și confort pentru infractori dovediți sau simpli interlopi. AUR mai este locul în care agresori de copii, pistolari, crescători de marijuana, bătăuși, prădători sexuali, traficanți de influență și spărgători de bancomate fac casă bună cu distrugerea fragilelor elemente democratice – adevăratul scop al liderului acestui flagel canceros pentru România. În fața pasivității inexplicabile a instituțiilor cu rolul de a interveni atunci când se încalcă legislația, AUR a împroșcat societatea românească și valorile democratice cu jeturi constante de ură, golănie, violență și acte prin care diferite legi au fost călcate în picioare fără vreo jenă, ba dimpotrivă, cu tam-tam.

Unul dintre stâlpii democrației este statul de drept, adică o cultură complexă prin care legile sunt aplicate indiferent cine este cel care le încalcă. Toți suntem egali în fața legii, cu atât mai mult cei care trebuie să îi reprezinte pe români. Dacă acest principiu nu este aplicat, democrația este în mare pericol. Și când democrația este periclitată, la colț pândește pericolul haosului și ulterior al dictatorilor. Ar fi foarte bine dacă în subconștientul nostru, al tuturor, am fi înțeles în cei 34 de ani de democrație că absența politicii și a politicienilor este același lucru cu prezența unei dictaturi. Ori, dacă bună parte din români preferă AUR sau refuză să participe la procesul electoral, atunci pericolul în care ne aflăm este uriaș. Această grupare violentă simulează viața unui partid politic pentru a distruge instituții democratice precum Parlamentul, dar nu numai. AUR folosește un șablon, ca un portret-robot atent construit după care își recrutează membrii, fiind interesat de profilul fiecăruia în parte, după o căutare prealabilă în trecutul acestora, asigurându-se că fiecare recrut se aliniază la crezul fratern și că poate fi controlat sau intimidat.

(…)

Liderul AUR, capul structurii infracționale

Toate aceste incidente se țin lanț până la vârf și au un singur numitor comun: George Simion. Declarat persoana non grata în Republica Moldova și Ucraina, George Simion se bucură de clemența statului român care încă nu a făcut lumină în cazul relației acestuia cu serviciile secrete din Rusia și întâlnirile lui cu membri FSB. Este o realitate că liderul AUR promovează sau facilitează discursul Kremlinului în România, iar acțiunile sale publice au toată susținerea Moscovei, plecând de la propaganda antivaccinistă, demonstrațiile de stradă, elogierea legionarilor și criminalilor de război, tăcerea pe fondul invaziei Federației Ruse în Ucraina, promovarea urii, xenofobiei și antisemitismului și dezinformarea pe teme conspiraționiste. Repet, George Simion are interdicție de a intra pe teritoriul Ucrainei și a Republicii Moldova ca urmare a indiciilor pe care serviciile secrete din cele două state le-au adunat la dosarul care îl privește le acesta. Nu realizează nimeni din structurile de forță din România cât de grav este acest lucru? Ce este cu această tăcere pe un subiect atât de periculos? Punctual, Simion are cel puțin trei dosare penale pentru acte de violență verbală și fizică în instituții publice și Parlamentul României. Dosarele sunt îngropate, există informații că două din trei s-ar fi clasat. Primul este cel deschis în februarie 2022, pentru fapte de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce George Simion l-a amenințat fizic pe ministrul de atunci al Energiei, Virgil Popescu. Din acel moment, nu a mai existat nicio comunicare publică în cazul acestei fapte, deși dovezile sunt înregistrate video și au fost văzute de o țară întreagă. Un al doilea dosar penal pe numele lui Simion a fost deschis de IPJ Timiș, în ianuarie 2022, când președintele AUR, alături de mai mulți membri și simpatizanți au luat cu asalt Primăria Timișoara sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violarea sediului profesional. Al treilea dosar penal proaspăt deschis pe numele lui Simion este pentru infracțiuni de lovire și alte violențe, distrugere, amenințare și șantaj, la adresa fostei colege de partid, Diana Șoșoacă, cunoscută la rândul ei pentru fapte agravante. Alte ilegalități, injurii și jigniri incalificabile Dar lista nu se oprește aici. În 2022, liderul AUR, George Simion a fost implicat într-un accident în urma căruia a rănit o persoană, în Buzău, dar a scăpat basma curată pentru că victima nu a depus plângere, la care se adaugă și incidentul penal de conducere a unui autovehicul cu permis suspendat. În plus, la manifestațiile din 2020, organizate ilegal de liderul AUR, George Simion a fost surprins în imagini înlocuind ilicit plăcuțele de înmatriculare a unui autocar, iar mai apoi a intrat în atenția Poliției pentru fapta penală de a conduce un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare. De asemenea, liderul AUR mai are la activ o serie de abuzuri incalificabile la adresa instituțiilor statului, așa cum s-a întâmplat la Ministerul Energiei, acolo unde Simion a perturbat susținerea unei conferințe de presă de către conducerea ministerului, intrând în sala de conferință fără acreditare. Se adaugă aici alte acte de incitare la violență în Parlamentul României la adresa demnitarilor, injurii și jigniri incalificabile. De altfel, îmi amintesc de o remarcă foarte bună a istoricului Mihai Demetriade care a spus că liderii AUR nu comunică, ci incită, iar utilizarea repetată a acestor manifestări radicalizează membrii și simpatizanții. Lista neagră a jurnaliștilor Una din cele mai grave atacuri la presă și la care personal am reacționat ferm a fost acea listă neagră a publicațiilor și jurnaliștilor publicată de formațiunea extremistă și neolegionară, încălcând flagrant principiile vieții democratice, într-un gest toxic, reprobabil și un îndemn clar la ură la care instituțiile statului nu au reacționat. Consecințele ignorării unui asemenea demers, așa cum bine evidenția Centrul de Jurnalism Independent și Active Watch, creează un precedent periculos pentru libertatea de exprimare prin discursul anti-mediatic și este specific strategiilor adoptate de partide care au pus bazele unor regimuri dictatoriale și autoritare din secolul trecut. Practic, acest atac la mass-media din România transmitea un mesaj clar: cine nu e cu noi, e împotriva noastră și va suporta consecințe. După această încălcare periculoasă a unei linii roșii, faceți un exercițiu de imaginație asupra dreptului la liberă exprimare într-un stat în care o asemenea formațiune s-ar afla la guvernare.

Antisemitism, legionarism și cultul criminalilor de război

Nu în ultimul rând, elogierea criminalilor de război de la tribuna Parlamentului, presărat cu discursul urii și manipulării, arată disprețul AUR față de minorități, a lipsei de respect pentru valorile democratice și infama platformă pentru elogierea torționarilor și legionarilor. Să ne aducem aminte de modul în care Sorin Lavric a rescris istoria în Parlamentul României elogiind de la tribuna Senatului pe Mircea Vulcănescu, membru în cabinetul Antonescu, condamnat în 1948 pentru crime de război. Lavric este autorul unor calomnii și discriminări greu de pronunțat, unele chiar împotriva femeilor, motiv pentru care a și fost exclus din Uniunea Scriitorilor. Un sociopat, exclus din toate organismele profesionale are însă loc în AUR, partidul infractorilor și al sociopaților. Iar ca tabloul să fie concret, merită adus în discuție elogiul adresat de președintele de onoare al AUR, Călin Georgescu, legionarilor și criminalilor de război, printre care Zelea Codreanu și Ion Antonescu în cadrul unei emisiuni televizate. Nu doar că istoricii au documentat temeinic în volume groase toate crimele organizațiilor legionare, dar este un fapt dovedit prin deciziile judecătorești de condamnare pentru crime de război.

Să luăm exemplul democrațiilor curajoase

În Germania există o investigație la cel mai înalt nivel, pornită de Curtea Constituțională, împotriva formațiunii extremiste AfD. Strângerea datelor și a probelor care arată că AfD pune în mod intenționat democrația germană în pericol este un semn cât se poate de clar că cine nu respectă legislația ajunge în vizorul procurorilor. În Grecia, partidul Zorii Aurii a ajuns să instige în asemenea hal încât s-a ajuns la crimă, ulterior Justiția elenă a scos acest partid în afara legii. Toate democrațiile mari nu se sperie de faptul că niște golani ajung să fie votați, ci aplică legea. Cu atât mai mult cu cât acești golani formează un partid cu care dau cele mai puternice lovituri posibile într-un stat, adică cele împotriva regulilor democratice. Statele puternice și cu democrații consolidate au înțeles care este pericolul imobilismului atunci când partide pline de infractori care au scopul de a ataca statul, au perceput exact direcția în care se îndreaptă lucrurile atunci când instituțiile care trebuie să apere și să aplice legea nu intervin și rămân spectatoare. În România asistăm la asaltul asupra legilor din partea AUR, dar Poliția, Procuratura sau Jandarmeria dorm în papuci. În SUA, atacul asupra Capitoliului s-a soldat cu anchete, arestări, adică instituțiile au trecut la aplicarea legilor. În România, asaltul AUR asupra Parlamentului a timorat oamenii în uniformă sau procuratura, nu se știe nimic despre vreo anchetă, oamenii legii erau jenați să legitimeze golanii care urlau și agresau, care forțau intrarea în Palatul Parlamentului. De ce închid ochii Procuratura, Jandarmeria și Poliția? În multe alte cazuri procurorii au deschis dosare penale, dar aici este clar vorba de o ignorare, tratare cu deferență, neînțelegere a mecanismelor totalitare și a instrumentelor și acțiunilor grupărilor neofasciste și neolegionare. Și, chiar mai departe, vorbim și de conformism de sistem ca în cazul unor diplomați care au permis accesul membrilor AUR în misiunile României pe motiv ca aceștia reprezintă statul român. O aberație și o complicitate nerușinată. E de fapt o practică venită din neocomunism unde obediența față de sistem și față de cei care ar putea avea puterea se transformă într-un fals alibi. 99% din parlamentarii celorlalte partide ar fi fost puși sub urmărire penală față de faptele descrise mai sus. Membrii AUR însă sunt bine mersi. Este un regres democratic categoric, este un test ratat pentru instituțiile care trebuie să apere legea și democrația. Cazul Republicii Moldova este relevant, care arată cum acel mic stat fragil a înțeles prin sistemele sale ca anticorpii democrației trebuie activați – au scos ȘOR în afara legii, au reacționat curajos la încercările unor infractori de a destabiliza țara, l-au declarat pe Simion persona non grata. În România, procurorii când strâng toate aceste probe pentru a deschide dosare? Jandarmii când prind curajul să legitimeze golanii care zgâlțâie gardurile instituțiilor publice forțând intrarea? Polițiștii ce așteaptă să reacționeze la ilegalitățile acestor interlopi cu carnet de partid? Toate structurile care au rolul de a apăra legea și statul român de ce nu investighează și nu explică public situația confuză a unui lider de partid care nu are drept să intre în două state vecine (probabil caz unic în lume) fiind suspect de colaborare cu servicii secrete ruse? Dacă nu apărăm legea, punem în pericol democrația și tot ce am reușit să câștigăm până acum. Asta e prima lecție. Iar a doua lecție e că AUR (plus Șoșoacă) nu este un partid, ci e o bandă de infractori care vor să ne împingă în prăpastie. Sau cum spunea recent un rector, scopul lor nu este să câștige alegerile, ci să arunce în aer politica românească și să transforme România într-o țară nesigură și nefrecventabilă.