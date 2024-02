Procesul Pfizer contra România: Ce a stabilit instanța din Bruxelles

Tribunalul de Primă Instanţă francofon din Bruxelles a stabilit marţi un calendar procedural în ceea ce priveşte procesul dintre Pfizer şi România, care va cuprinde mai multe etape pentru depunerea de documente şi ulterior pentru audieri, prima depunere de înscrisuri urmând a avea loc pe 20 iunie 2024, informează Ministerul Finanţelor, printr-un comunicat.

„În contextul în care România a fost notificată să se prezinte în data de 20.02.2024, la ora 09:00, în faţa primei camere a Tribunalului de Primă Instanţă francofon din Bruxelles, în cauza înregistrată cu nr. F5331-23, promovată de către reclamanţii Pfizer Inc., BioNTech Manufacturing GmbH, Pfizer România SRL, împotriva României, având ca obiect Contractul de achiziţie vaccinuri COVID-19, încheiat între contractant şi Comisia Europeană, precizăm următoarele: În cursul acestei zile a fost stabilit un calendar procedural, care va cuprinde mai multe etape pentru depunerea de documente, fiind urmate ulterior de etapa audierilor. Potrivit acestui calendar, a fost stabilit un termen de aproximativ 4 luni până la prima depunere de înscrisuri, care va avea loc la 20 iunie 2024. Nu este stabilit un termen clar pentru audieri. Calendarul procedural agreat este următorul: RO – 20 iunie 2024, Pfizer – 20 august 2024, RO – 20 noiembrie 2024, Pfizer – 20 ianuarie 2025, RO – 20 martie 2025”, se menţionează în comunicat.

De asemenea, potrivit sursei citate, România a informat instanţa că au fost reglate chestiunile vizând reprezentarea în litigiu, indicându-se preluarea cazului de către Ministerul Finanţelor.

„Reamintim că reprezentarea juridică în faţa Tribunalului de Primă Instanţă francofon din Bruxelles poate fi asigurată doar de către un cabinet/societate de avocatură, pe această speţă câştigătoarea pentru reprezentare fiind asocierea SCA Stănescu Vasile şi Asociaţii, Strelia CVBA”, precizează reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Aceştia subliniază că MF doreşte să asigure transparenţă în progresul şi evoluţia cazului, inclusiv termenele stabilite pentru depunerea de documente şi alte etape importante ale procesului legal. În acelaşi timp, instituţia trebuie să se asigure că prin furnizarea informaţiilor în cauză nu aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.

Conform informaţiilor furnizate de minister, în data de 8 ianuarie 2024, a fost transmisă şi înregistrată în evidenţele Ministerului Sănătăţii citaţia emisă de Tribunalul de Primă Instanţă francofon din Bruxelles la data de 22 decembrie 2023, în cauza înregistrată cu nr. F5331-23, promovată de reclamanţii Pfizer Inc., BioNTech Manufacturing GmbH, Pfizer România SRL, împotriva României, reprezentată de Ministerul Sănătăţii, având ca obiect contractul de achiziţie vaccinuri COVID-19, încheiat între contractant şi Comisia Europeană.

Prin această citaţie, Ministerul Sănătăţii a fost notificat să se prezinte în data de 20 februarie 2024, la ora 9:00, în faţa primei camere a Tribunalului de Primă Instanţă francofon din Bruxelles, solicitându-se: obligarea României la executarea contractului de achiziţie prin plata preţului pentru cele 28.940.613 doze rămase pe care le-a achiziţionat în valoare de aproape 564,342 milioane euro, respectiv plata către Pfizer România a sumei de aproximativ 2,781 miliarde lei, sub rezerva majorării pe parcursul procedurii, plus dobânda la rata de refinanţare a BCE plus 5 puncte; obligarea României la plata tuturor costurilor şi cheltuielilor de judecată aferente procedurii, inclusiv a costurilor aferente procedurii de citare şi a daunelor procedurale stabilite la 22.500 euro (sumă de bază pentru creanţele evaluabile în bani).

Litigiul menţionat a fost iniţiat în contextul în care Comisia Europeană, în numele şi pentru statele membre a încheiat cu contractanţii Pfizer Inc. şi BioNTech Manufacturing GmbH (reclamanţi) acordul de cumpărare în avans pentru opţiunile de dezvoltare, producţie, cumpărare cu prioritate şi furnizarea unui vaccin de succes împotriva Covid-19.

Ulterior, prin Memorandumul aprobat la 1 februarie 2024, Guvernul României a împuternicit Ministerul Finanţelor pentru contractarea de servicii de asistenţă juridică şi reprezentare în vederea asigurării reprezentării României în cauza menţionată.

În aceste condiţii, Ministerul Finanţelor a realizat o analiză a avocaţilor specializaţi care asigură reprezentarea ministerului în faţa Tribunalelor arbitrale în litigiile derulate după regulile de procedură arbitrală ICSID, dar şi de Regulile de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional.

„S-a apreciat că societăţile de avocatură selectate cu respectarea principiilor concurenţei şi transparenţei la nivelul anului 2019 pentru această activitate (şi care au mandat de reprezentare), îndeplinesc toate cerinţele tehnice pentru a participa la o procedură de selecţie în urma căreia să fie desemnată o echipă de avocaţi pentru cauza nr. F5331-23 (criteriul de selecţie a fost cea mai avantajoasă din punct de vedere economic). Pentru reprezentare Ministerul Finanţelor s-a adresat totodată şi societăţilor de avocatură care asigură reprezentarea în faţa aceleiaşi instanţe (Tribunalului de Primă Instanţă francofon din Bruxelles) a Republicii Polonia şi a Ungariei. Precizăm că ambele state sunt chemate în judecată de Pfizer Inc. şi BioNTech Manufacturing GmbH, solicitându-se obligarea acestora la plata sumelor reprezentând doze de vaccin contractate şi neachitate. A fost luată această decizie pentru că, din punct de vedere tehnic, şi aceste societăţi îndeplinesc criteriile necesare reprezentării juridice a României în faţa Tribunalului”, se mai precizează în comunicat.

Astfel, au fost transmise un număr de opt invitaţii de participare la procedura de selecţie, fiind primite un număr de şase oferte de reprezentare. Dintre acestea, Comisia de evaluare a ministerului a desemnat câştigătoare asocierea SCA Stănescu Vasile şi Asociaţii, Strelia CVBA.