Producţii româneşti în programul Festivalului de Film de la Veneţia

Două producţii româneşti sunt anunţate în programul Festivalului de Film de la Veneţia, program ce conţine numeroase superproducţii în care strălucesc nume precum Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Julianne Moore, Tilda Swinton, Angelina Jolie, Daniel Craig, Adrien Brody, Felicity Jones, Cate Blanchett, George Clooney, Brad Pitt, Monica Bellucci, Michael Keaton sau Jenna Ortega, conform Variety.

Cele două producţii româneşti sunt „Twist/Things We Said Today”, în regia lui Andrei Ujică (coproducţie Franţa-România), ce va fi prezentat în afara competiţiei (non-ficţiune) şi respectiv „Anul Nou Care N-a Fost” (The New Year That Never Came), filmul de debut al lui Bogdan Mureşanu (coproducţie Romania – Serbia) în secţiunea Orizonturi.

Cea de-a 81-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia promite un melanj echilibrat de supervedete şi potenţiale descoperiri care acoperă o gamă largă de genuri cinematografice.

„Joker 2: Folie a Deux”, în regia lui Todd Phillips, un sequel musical tăios al filmului „Joker” (Leu de Aur 2019) cu Lady Gaga şi Joaquin Phoenix în rolurile principale – se anunţă un serios candidat la marele premiu al festivalului. La fel este şi filmul lui Luca Guadagnino „Queer”, o adaptare după William S. Burroughs, în care Daniel Craig interpretează alter ego-ul renumitului autor aparţinând contraculturii, un expat american din Mexic care devine un paria şi luptă cu dependenţa de heroină. Drew Starsky („Outer Banks”) joacă rolul unui tânăr de care expatul devine îndrăgostit nebuneşte.

Primul lungmetraj în limba engleză al lui Pedro Almodóvar, „The Room Next Door”, în care joacă laureatele Oscar Julianne Moore şi Tilda Swinton, intră de asemenea în competiţia pentru Leul de Aur. „The Room Next Door” este continuarea producţiei din 2021 „Parallel Mothers”, care i-a adus actriţei Penelope Cruz premiul pentru cea mai bună interpretare feminină.

În competiţie se mai află şi filmul biografic „Maria”, de Pablo Larraín, cu Angelina Jolie în rolul celebrei soliste de operă Maria Callas.

Cineastul Brady Corbet revine la Veneţia cu drama „The Brutalist”, care oferă o cronică a unei perioade de 30 de ani din viaţa lui László Tóth, un arhitect evreu de naţionalitate ungară care a supravieţuit Holocaustului. Rolul principal este interpretat de Adrien Brody, iar din distribuţie mai fac parte Felicity Jones, Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Guy Pearce şi Stacy Martin.

Aşa cum a fost deja anunţat, filmul care va deschide ediţia din acest an a festivalului este „Beetlejuice Beetlejuice”, un sequel în regia lui Tim Burton a comediei negre clasice din 1988 „Beetlejuice”. Michael Keaton revine în rolul titular iar din distribuţie mai fac parte actorii Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega şi Willem Dafoe.

Cea de-a 81-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 28 august – 7 septembrie