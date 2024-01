Provocarea lui Ciolacu: Îşi vor da demisiile?

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a invitat pe competitorii săi politici să-şi asume ceea ce şi-a asumat el, respectiv să demisioneze din fruntea formaţiunilor pe care le conduc, dacă nu vor obţine primul loc la viitoarele alegeri.

„Singurul lucru pe care mi l-am asumat este că PSD va fi pe primul loc. Mai mult, mi-am asumat că, dacă nu este pe primul loc, voi pleca din funcţia de preşedinte al partidului. Îi aştept şi pe competitorii mei să facă acelaşi lucru. Nu e corect aşa? Că văd că eu greşesc când spun că bărbăteşte în politică, când pierzi alegerile, faci un pas înapoi sau în lateral, depinde cum îţi permite partidul. Aştept şi eu. Am înţeles că domnul Simion a spus că va fi pe primul loc. Bun, dacă nu va fi pe primul loc, îşi dă demisia, cum face Marcel Ciolacu? Am înţeles că PNL-ul va fi pe primul loc. Îşi dă demisia domnul Nicolae Ciucă dacă nu va fi pe primul loc? Am înţeles ca domnul Drulă cu Forţa de Dreapta vor fi pe primul loc. Domnul Drulă, cu domnul Orban şi cu domnul Tomac îşi vor da demisia dacă nu sunt pe primul loc? Ori suntem bărbaţi şi oameni politici asumaţi şi curajoşi şi ieşim în faţa românilor să ne asumăm lucruri, ori căutăm să comentăm vorbele celorlalţi. Eu cred că aşa este o abordare corectă, bărbătească în politică, asumată. Eu mi-am asumat că PSD-ul va fi pe primul loc, aştept şi pe ceilalţi competitori să-şi asume acest lucru”, a declarat Ciolacu, la Parlament.

El a adăugat că a fost criticat pentru ceea ce a afirmat, dar nu poate accepta ca „unii să trăncănească şi să nu facă nimic, ceea ce s-a întâmplat şi în actul de guvernare”.

„Nu mă interesează decât datoria mea faţă de PSD, respectiv ca PSD să câştige aceste alegeri, respectiv să fie pe primul loc, lucru care mi l-am asumat public. A ieşit toată lumea, m-a comentat, ‘e o greşeală, a făcut-o şi Crin Antonescu’. Nu am probleme, mi-o asum în continuare. Dar nu pot să mai accept ca alţii doar să trăncănească, dar nu-şi asumă nimic, lucru care s-a întâmplat şi în actul de guvernare, şi la Cîţu, şi la Orban. După ce au nenorocit România, după ce au făcut sute de miliarde de împrumuturi, după ce au furat la vaccinuri, după ce au făcut toate nenorocirile din lume. Eu am venit, mi le-am asumat. (…) Am negociat politic intrarea în Schengen. Dacă nu negociezi politic, tehnic nu realizezi nimic”, a susţinut prim-ministrul.

În opinia acestuia, liderii de partide poate ar trebui „să stea mai aşezat de vorbă”.

„Să stăm mai aşezat de vorbă şi să ne hotărâm mai bine ce ne dorim, dacă dorim ca această coaliţie să fie şi după anul 2025 în urma votului romanilor”, a adăugat el.

Întrebat dacă PSD va cere să dea candidatul la prezidenţiale, el a susţinut că „nu are acest scenariu”. „Momentan, nu avem scenariul acesta. Singura discuţie care a fost în partid a fost că, dacă se comasează vreo alegere, vrem să ştim întreg calendarul convenit cu cei care pot să creeze o majoritate în Parlamentul Românei, ca să treacă modificările legislative. Nu e nedemocratic, tocmai Belgia şi Irlanda au anunţat că vor avea alegeri locale odată cu alegerile europarlamentare. Nu exclud nimic. (…) Nu s-a discutat acest lucru”, a spus liderul PSD.