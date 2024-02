PSD, în moarte clinică  la Cluj (I)

Organizația județeană Cluj a PSD funcționează de aproape cinci ani pe avarii, respectiv cu lideri desemnați interimar, din care au ieșit în evidență, cu o amprentă totalmente negativă, Gheorghe Șimon (ianuarie-septembrie 2020) și Alexandru Cordoș (septembrie 2020-iunie 2023). Cordoș și Șimon au generat cele mai mari și penibile scandaluri și au obținut cele mai slabe rezultate din istoria organizației social-democrate clujene, pe care au canibalizat-o și au infestat-o iremediabil. La alegerile locale și parlamentare din 2020, pesediștii clujeni au obținut cele mai slabe scoruri de după 1989, 14% respectiv 11%, care s-au concretizat în cinci consilieri județeni, doi consilieri municipali în Cluj Napoca și doi parlamentari (un senator și un deputat) obținuți la redistribuire națională. Conform celui mai recent sondaj, PSD Cluj ar întruni actualmente în municipiul Cluj Napoca doar 6% din sufragii, iar pe județul Cluj ar obține 18% din voturi. PSD este pe cale să devină la Cluj a cincea roată la căruță, fiind depășit în sondaje de PNL, AUR, UDMR și USR.

Șimon redivivus: planul lui Ciolacu și Tudose

Multă lume , îndeosebi membri PSD, se întreabă de ce nu a avut loc conferința de alegeri a organizației județene Cluj a PSD ca la majoritatea suratelor județene. După cum însuși preopinentul s-a lăudat, președintele Marcel Ciolacu și oracolul acestuia Mihai Tudose au planificat în toamnă să-l repună președinte al PSD în capitala simbolică a Transilvaniei pe amicul lor Gheorghe Șimon, pe care-l alintă Ghiță. Deputat versat și versatil de Maramureș, Șimon le-a fost coleg în efemerul guvern în care Tudose a fost premier iar Ciolacu vicepremier cu probleme speciale, deținând portofoliul de ministru al Economiei. Amicul Ghiță le-a câștigat prietenia și încrederea nu neapărat pe linie de partid, ci în calitate de furnizor de horincă, mai ales al greu răvășitului Tudose, cunoscut drept un suporter și un absorbant înfocat al albiturilor naționale. Șimon este deputat PSD de Maramureș de 12 ani, având coledzi (vorba lui nenea Iancu) asigurat de trei ori până acum, dar realegerea sa în Parlament în acest an electoral se află sub semnul întrebării, în condițiile în care pe primul loc va candida președintele organizației județene, deputatul Gabriel Zetea, care este și vicepreședinte național al partidului, iar actualul senator social-democrat, Sorin Vlașin, are susținere mai puternică din partea primarilor și a organizațiilor locale. Dacă devine președinte interimar sau definitiv la PSD Cluj, Șimon își poate acorda sieși primul loc pe lista pentru Camera Deputaților. În acest scop, parlamentarul maramureșan și-a mutat de oarecare timp familia la Cluj, respectiv soția, fiul, fiica și ginerele, cumpărând o casă pe Calea Moților.

La impulsul și cu sprijinul șefilor și amicilor de la București, Șimon a început să-și pregătească anul trecut terenul pentru repreluarea conducerii organizației pesediste clujene. Pe ginerele său Alin Șimon l-a implantat președinte al organizației PSD din cartierul Mărăști și vicepreședinte al organizației municipale Cluj Napoca a PSD. A reluat și a strâns legătura cu primari social-democrați cărora le făcuse diverse servicii și de care se apropiase în perioada în care a fost lider interimar la Cluj, cum ar fi controversatul primar de Jucu, Viorel Pojar, cu care a fost monitorizat astă-toamnă în incinta Camerei Deputaților făcând intervenții la anumite ministere și la alte instituții centrale (care pot avea incidență penală). A început să-și fidelizeze activiști social-democrati care au deținuți funcții importante în organizația clujeană dar au fost schimbați și marginalizați după plecarea sa din septembrie 2020. S-a implicat în conferințele de alegeri din organizațiile locale, impunând oameni pe care i-a promovat și de care s-a apropiat anterior, ajungând la conivențe în acest sens cu succesorul său Alexandru Cordoș, devenit secretar executiv al organizației din iunie 2023. De exemplu, în comuna Dăbâca au organizat o conferință de alegeri la care nu au fost convocați majoritatea membrilor fondatori, nici măcar trei din cei patru consilieri locali PSD, și au impus în funcțiile de președinte și de secretar executiv două personaje foarte controversate (un patron de magazin alimentar acuzat de consăteni de înșelăciuni și de evaziune fiscală, respectiv un fermier acuzat de fraude cu subvenții europene, ocuparea abuzivă de terenuri, poluare pestilențială și favorizare de către primărie).

Plan temporizat de inculparea și condamnarea amantei

Planul de readucere a lui Șimon în fruntea PSD Cluj a fost temporizat după ce, la începutul lunii decembrie 2023, o amazoană blondă foarte apropiată inimii sale, Ivette Alessandra, care i-a fost secretară la ultima societate la care a fost director general (Angred Baia Mare) și este etichetată de unii mai invidioși drept amanta sa, a fost săltată și inculpată de procurorii băimăreni pentru fapte de corupție. Marele romantic din Vișeu tocmai reușise să o promoveze, pe criterii numai de el știute, director executiv la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Maramureș, funcție în care a fost unsă la începutul lunii septembrie 2023. După numai trei luni a fost săltată de procurori pentru trucarea unui concurs, pentru care i-a dat subiectele unui candidat. Aleasa deputatului Șimon a fost suspendată din funcție, iar recent a fost condamnată de Curtea de Apel Cluj pe procedură simplificată. Conform unor surse, pe telefonul pupilei sale ar fi fost găsite intervenții compromițătoare pentru parlamentarul amorezat, iar, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cauză, acesta ar fi fost surprins în izmene în casa deținută de inculpată într-o localitate de lângă Baia Mare, care ar fi fost construită cu sprijinul neprecupețit și substanțial al alesului poporului.

Recent a avut loc conferința județeană de alegeri a PSD Maramureș, ocazie cu care, ocazie cu care, în prezența și cu girul siamezilor Ciolacu și Tudose, fost reales președinte deputatul Gabriel Zetea, iar deputatul Gheorghe Șimon a fost uns, cu multe murmure, președinte executiv. Dacă organizația moroșană va obține un scor slab la alegerile europarlamentare din iunie, Șimon are șanse să-i ia fața și locul lui Zetea. Dacă organizația va obține un scor bun, Șimon are șanse să fie transferat președinte plin la PSD Cluj, pentru a face performanță și în cel mai mare județ transilvan.

Șimon și Cordoș, două nulități cu biografii pline de pete negre

În același timp aspiră să redevină lider al PSD Cluj și fostul senator Alexandru Cordoș, care încearcă să-și facă lobby la București prin foști colegi din camera superioară a Parlamentului, ca Titus Corlățeanu, Mihai Fifor, Șerban Nicolae și Ilie Sârbu, dar și prin îngerul său păzitor Ioan Rus, care sunt destul de bine conectați cu actualii lideri ai partidului. Cordoș și Șimon au un trecut neguros în regimul comunist și o biografie plină de pete negre, inclusiv penale , după 1989. Originar din Vișeu de Sus, Gheorghe Șimon a absolvit cu opinteli, în 1986, Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Cluj Napoca, fiind repartizat inginer tehnolog la IMMUM Baia Mare. Așa cum am mai relevat în cel puțin două articole (la care nu a formulat nicio obiecție), Șimon a fost racolat informator în timpul studenției de către Securitatea comunistă, având numele de cod ,,Radu”- și ca ofițer de legătură pe locotenent-colonelul Călian din Securitatea județeană Cluj. După absolvire, a fost preluat ca informator de Securitatea județeană Maramureș, având numele de cod ,,Moisin” și ofițer de legătură pe locotenent-colonelul Gal.

După 1989, înainte de a deveni deputat, președinte al Comisiei Economice și ministru al Economiei, Șimon s-a remarcat, prin falimentarea și vânzarea la fier vechi, pe parcursul a două decenii, a nu mai puțin de șase societăți comerciale, foste întreprinderi de stat (Independența SA, Mecanica SA și Cittelus SRL din Vișeu de Sus, Gaterul SA din Borșa, Angred SA și Angred SRL din Baia Mare) la care a fost director general, cu excepția Cittelus, unde a fost inginer șef. Pentru aceste ,,performanțe” a fost etichetat criminal economic în serie și a fost poreclit ,,deputatul de fier…vechi”. La un moment dat a avut probleme penale, fiind trimis în judecată pentru șmanglirea unui tractor forestier (TAF), dar a scăpat basma curată, fiind achitat grație faptului că soția sa era judecătoare la Judecătoria Vișeu de Sus, unde a deținut o perioadă funcția de președinte. În Parlament, precum și în Guvern a fost un mare anonim, un no name, fiind preocupat doar de învârteli, îndeosebi cu statul. În județul Maramureș, circumscripția sa electorală, a fost implicat în afaceri cu mafia fierului vechi, mafia lemnului, mafia spitalelor și mafia fondurilor europene.