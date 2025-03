Putin, de acord și nu prea cu armistițiul

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că ‘următoarele etape’ către un armistițiu și o pace în Ucraina vor depinde de succesul armatei sale în regiunea rusă Kursk, care avansează în prezent rapid pentru a-i împinge dincolo de graniță pe soldații ucraineni care au ocupat o parte din această regiune în august trecut într-un demers al Kievului de-a utiliza această cucerire ca pe o monedă de schimb în eventualele negocieri cu Rusia, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

‘În funcție de evoluția situației pe teren, vom conveni asupra pașilor următori pentru a pune capăt conflictului și a ajunge la un acord acceptabil pentru toți’, a declarat Putin în cadrul unei conferințe de presă la Kremlin.

Armata rusă avansează rapid și a revendicat joi preluarea sub control a orașului Sudja, principala cucerire ucraineană în această zonă de pe teritoriul rus.

Putin s-a declarat favorabil armistițiului de 30 de zile în Ucraina, dar vede probleme în implementarea și verificarea acestuia, pe care speră să le discute cu omologul său american Donald Trump, notează EFE.

‘Suntem pentru, dar există și inconveniente’, a declarat Vladimir Putin într-o conferință de presă comună cu omologul său belarus Aleksandr Lukașenko, pe care l-a primit mai devreme la Kremlin.

Vorbind despre inconveniente, el s-a întrebat ce se va întâmpla cu soldații ucraineni care încă luptă în regiunea rusă Kursk.

‘Oare toți cei care se află acolo vor pleca fără luptă? Ar trebui să-i lăsăm să plece după ce au comis numeroase crime împotriva populației civile? Sau conducerea ucraineană le va ordona să depună armele și să se predea? Cum vom face acest lucru? Nu se înțelege’, a spus el.

Același lucru este valabil și pentru linia frontului de 2.000 de kilometri de pe teritoriul ucrainean, unde, a spus el, trupele ruse avansează în aproape toate sectoarele și au șanse să încercuiască mari unități inamice.

‘Cum vor fi folosite aceste 30 de zile? Pentru ca Ucraina să continue mobilizarea forțată? Pentru ca ei să desfășoare arme acolo?’, a continuat Putin seria seria întrebărilor.

Președintele rus, care cu o zi în urmă s-a deplasat la Kursk, a întrebat, de asemenea, cine va monitoriza și verifica încetarea ostilităților și se va asigura că inamicul nu profită de aceasta pentru a se regrupa.’Cum ni se va garanta ca nimic din toate acestea nu se va întâmpla? Cum va fi organizat controlul?’, a spus în continuare el.

Liderul rus și-a exprimat disponibilitatea de a discuta cu SUA punerea în aplicare a armistițiului, un acord la care Washingtonul și Kievul au ajuns în orașul saudit Jeddah.

‘Președintele (Donald) Trump și cu mine putem vorbi despre acest lucru la telefon și să discutăm împreună. Dar susținem ideea de a pune capăt conflictului prin mijloace pașnice’, a afirmat Putin.

În acest sens, Putin i-a mulțumit omologului său american pentru eforturile sale de a pune capăt conflictului din Ucraina.

‘Aș dori să încep prin a-mi exprima recunoștința față de președintele SUA, Donald Trump pentru atenția acordată soluționării problemei din Ucraina’, a declarat Putin în debutul conferinței de presă comune cu Lukașenko.

Statele Unite au propus un armistițiu de 30 de zile în Ucraina, care a fost deja acceptat de Kiev și pe care emisarul american Steve Witkoff îl va prezenta joi la Moscova părții ruse.

Anterior, consilierul diplomatic al președintelui rus, Iuri Ușakov, a criticat ideea unei încetări a focului, care, în opinia sa, ar oferi doar ‘un răgaz temporar pentru armata ucraineană, nimic mai mult’.

