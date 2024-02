Putin – Tucker Carlson: spargerea monopolului informației

Jurnalistul Tucker Carlson se află la Moscova, unde a realizat un interviu cu Vladimir Putin. Nu este sigur că va fi un mare succes pentru Carlson, însă cu siguranță este o lovitură grea pentru monopolul asupra informației și ”adevărului” deținut de presa vestică de mainstream. Va fi cu siguranță o încercare de a readuce presa la menirea sa, un moment de reflecție asupra sfaturilor date tinerei generații de lideri de către veteranii Războiului Rece din serviciile secrete, diplomație și presă și un avertisment pentru țările care, într-o lume în care nu mai exista un singur pol de putere, mizează totul pe o singura carte.

”Poate că lui Tucker Carslon ar trebui să-i fie interzisă reintrarea în Statele Unite până când autoritățile își vor da seama despre ce este vorba”, a scris Bill Kristol pe platforma X. Poate că anatema pe care Kristol o aruncă asupra lui Carlson este un motiv suficient pentru a urmări interviul pe care acesta din urma îl va realiza la Moscova, deoarece Bill Kristol este ”nașul” neoconservatorismului american, cofondatorul think tankului Project for a New American Century, alături de Robert Kagan (soțul Victoriei Nuland), organizația care a stat la baza studiilor care au orientat politica externă americană către războaiele din Afganistan și Irak si care au popularizat conceptul ”axei răului” și ”războiului global împotriva terorismului”.

Pe de altă parte, întreaga agitație creată de deplasarea la Moscova a unuia dintre cei mai urmăriți jurnaliști și formatori de opinie din SUA se poate dovedi mai mare decât impactul interviului. Tucker Carlson este un bun orator, s-a făcut cunoscut prin monologurile sale de la Fox News și, apoi, de pe platforma Twitter. Trecutul sau în lumea presei nu-l recomanda ca un bun reporter și nu s-a remarcat nici prin interviurile realizate. Mai mult, după despărțirea de Fox News, Carlson a coborât uneori foarte mult nivelul invitaților și subiectelor emisiunilor sale online. Există o probabilitate mare ca, pus în fața lui Vladimir Putin, Carlson să dezamăgească și interviul să nu aducă nimic nou la nivelul informației față de ceea ce aduc Sputnik sau Russia Today, cu excepția faptului că, spre deosebite de aceste posturi, site-ul lui Tucker Carslon nu este (încă) interzis in Occident.

Dar interviul de la Moscova este important din alte motive.

1. În primul rând, imaginile cu Tucker Carlson față în față cu Vladimir Putin, pe platforma X, vor marca pierderea controlului presei de maintsream asupra informației și asupra „narațiunii”. Aceasta a fost o constatare făcută de redactorul șef al The Wall Street Journal, Emma Tucker, la Forumul de la Davos din acest an. ”Cred că presa de mainstream, precum The New York Times sau WSJ, se confruntă cu o provocare specifică. În urmă cu nu mult timp dețineam știrile. Era paznicii lor și, într-o mare măsură, dețineam și adevărul. Daca apărea în WSJ sau în The New York Times, atunci era adevărat. Acum însă, oamenii se pot duce la tot felul de surse diferie și își pun tot mai multe semne de întrebare despre ceea ce scriem noi”.

Un demers jurnalistic precum cel al lui Carlson consfințește pierdea monopolului asupra ”adevărului”. La Davos, comisarul European pentru Valori si Transprență (!) s-a arătat speriată de această evoluție și a anunțat pregătirea unui ”sistem prin care oamenii să aibă acces la informații corecte”. ”Nu corectăm opiniile sau limbajul nimănui. Este vorba doar despre fapte”, spunea Vera Jourova, într-o discuție despre ”Apărarea adevărului”. Un interviu precum cel de la Moscova realizat de Tucker Carlson îi va face pe și mai mulți oameni să se întrebe ”al cui adevăr?”.

2. Un interviu al lui Carlson cu Vladimir Putin poate marca revenirea jurnalismului la curiozitate, la întrebări și încercarea de a găsi răspuns. Se fac deja paralele între interviul acesta și cel realizat în 1934 de către William Randolph Hearst cu Adolf Hitler, la Berlin. Până la urmă, o mare parte a presei vestice îl compară pe Putin cu Hilter, iar propaganda rusă va specula cu siguranță acest moment.

Dacă Tucker Carslon nu se va ridica dezgustat la jumătatea interviului lăsându-l singur pe Putin, va fi catalogat drept „idiot util” de mai toată presa de mainstream, pentru că acesta este jurnalismul (cel puțin cel de televiziune) în acest moment: o paradă de reacții negative și de emoții personale ale unor fete de cauciuc cu tunsoare corectă. Rechizitoriul împotriva invitatului controversat și distanțarea jurnalistului față de el au devenit o regulă. După cum o altă regulă este ca întâlnirile formatorilor de opinie foarte influenți ai marilor televiziuni este discuția off de record cu liderii lumii, pentru a stabili, departe de ochii publicului, ce este și ce nu este bine pentru democrație. Este drept ca purtatorul de cuvant al Kremlinulu, Dmitri Peskov, a aruncat o umbra asupra soartei interviului – va fi sau nu difuzat, va fi sau nu editat? ”Interviul lui Putin cu Carlson va fi publicat atunci când jurnalistul însuși va fi pregătit să îl publice”, a spus Peskov.

Poate mai puțin dăruit pentru realizarea de interviuri, Tucker Carlson nu face asta. El critică deschis politica externa SUA, în special față de Rusia și Iran (mai puțin față de China), se opune unei mulțimi de jurnaliști și analiști și ONG-uri cu finanțări dubioase care domina emisiunile de știri din întreg Occidentul. Asta nu-l face un ”idiot util” al Rusiei, ci îl face un profesionist care vrea să redea presa publicului.

3. Un interviu al lui Carlson cu Vladimir Putin va arăta că Nuland și Blinken & Co. au monopolul politicii externe a administrației actuale, nu însă și a Americii. Tucker Carslon este fiul lui Richard Carlson, director al postului Vocea Americii în timpul administrației Reagan. Dick Carlson știe foarte bine, din perioada Războiului Rece, cum presa poate fi folosită ca armă și știe și cum funcționează actuala propaganda rusă, cu vechea strategie a Occidentului: seducerea și captarea unui public obosit de aceeași „narațiune” ce-i este servită, sătul de noua limbă de lemn a experților și analiștilor.

Tucker Carlson vine dintr-o familie din mediul jurnaliștilor și experților americani care au reușit vreme de decenii să țină „rece” un război considerat iminent cu o mare putere rivală, lideri care nu au revendicat niciodată ”victoria”, susținând mereu că Războiul Rece a fost încheiat printr-un acord între Moscova și Washington, nu printr-o înfrângere. Sunt experți care au format, în anii 1970, Comitetul American pentru Acordul Est-Vest. Printre ei, celebrul diplomat George Kennan și defunctul istoric Stephen Cohen, jurnalistul Pat Buchanan. Cu toții au fost acuzați în deceniul trecut (la resuscitarea Comitetului pentru Acordul Est-Vest) că sunt idioți utili ai Rusiei, oameni rupți de noile realități. Însă ei, alături de profesori precum John Mearsheimer, sunt cei care au avertizat că în Ucraina va fi război, un război ce poate fi evitat. Și tot ei promovează echilibru de putere, necesitatea creării de alianțe cu răul cel mic pentru combaterea răului cel mare (în oglindă cu sfatul dat de Henry Kissinger președintelui Nixon la momentul normalizării relației cu China comunistă). Sunt realiști care nu vor susține, așa cum se întâmplă cu noua generație de lideri, că SUA pot purta războaie simultane împotriva Chinei, Rusiei, Iranului, „axei răului”, ca și cum ar mesteca gumă în timp ce merg.

”Întrebarea pe care mi-o pun și la care tu știi răspunsul mai bine decât mine, este câte puteri sunt în Statele Unite. Eu credeam că sunt trei puteri. Însă peste ele mai este una – serviciile de informații, nu numai pentru că ele îi influențează pe politicieni, ci pentru că ele oferă presei ceea ce alegatorii trebuie să gândească când mergem la urne”, îi spunea istoricul Cohen lui Tucker Carlson, într-un interviu din 2018, în timpul campaniei anti-Trump a statului profund.

4. Demersul lui Tucker Carslon încearcă să arate că lumea nu se reduce la bula informațională anglofonă în care trăiește mai tot Occidentul. Țările Five Eeyes și aliații lor din NATO și UE nu sunt singurul pol de putere al lumii, după cum neoconservatorismul nu este singura cale a politicii externe a SUA. Donald Trump nu a infirmat că îl are în vedere pe Carlson ca posibil vicepreședinte al SUA. Nu înseamnă că jurnalistul va ajunge la Casa Alba, dar semnalează o schimbare a politicii SUA care, pentru țările din Europa de Est, face necesară mobilizarea resurselor pentru a influența politica americană sau pentru a revizui relația cu Rusia.

Ucraina a pus umărul la influențarea alegerilor prezidențiale din SUA din 2016, contribuind la compromatul împotriva lui Donald Trump. Alexander Vindman, un ofițer de origine ucraineană, agent al NSA în Consiliul Național de Securitate, a declanșat scandalul primului impeachment al lui Donald Trump. Kievul s-a mobilizat pentru a influența politica SUA. La fel a făcut-o și premierul ungar Viktor Orban în mandatul lui Donald Trump, în paralel cu menținerea unei relații apropiate cu Rusia. Are România capacitatea de a juca nuanțat acest joc delicat sau mizează totul pe o singură carte, când cărțile tocmai se reîmpart?

Mai jos, monologul de la Moscova al lui Tucker Carslon, care se poate dovedi mai bun decât interviul cu Vladimir Putin.

”Suntem la Moscova în această seară. Suntem aici pentru a face un interviu cu președintele Rusiei. Riscurile unui asemenea interviu sunt evidente și de aceea ne-am gândit mult la asta în ultimele luni. Iată de cel îl facem În primul rând, pentru că este profesia noastră. Suntem jurnaliști. Datoria noastră este să informăm publicul. După doi ani de război care remodelează lumea, americanii nu sunt informați. N-au idee ce se întâmplă în această regiune. Aici, în Rusia, sau la 1000 de kilometri, în Ucraina. Dar ar trebui să știe, pentru că plătesc pentru asta într-un mod pe care poate nu-l percep încă. Efectele pe termen lung ale războiului vor fi mai profunde decât dezastrul de acum. Războiul și sancțiunile care au urmat au remodelat alianțele militare și comerciale globale. Au întors economia mondială cu susul în jos. Ordinea economică mondială postbelică, care a garantat prosperitatea Vestului vreme de 80 de ani, se dezintegrează, odată cu dominația dolarului. Nu sunt schimbări minore, sunt evoluții care schimbă istoria și vor defini viața nepoților noștri. O mare parte a lumii înțelege asta și vede asta. Întrebați pe oricine din Asia și Orientul Mijlociu cum va arăta viitorul. Însă populația din țările anglofone nu pare să-și dea seama. Ei cred că nu s-a schimbat nimic, din cauză ca nimeni nu le spune adevărul. Presa lor este coruptă, îi minte pe cititori și telespectatori și îi minte prin omisiune. De când a început războiul din Ucraina, presa americană a vorbit cu o mulțime de ucraineni și a făcut nenumărate interviuri cu președintele Zelenski. Și noi am făcut o cerere, să sperăm că va accepta. Însă aceste interviuri americane nu sunt tradiționale, sunt ca o galerie care își încurajează favoriții, concepute pentru a amplifica solicitările lui Zelenski pentru ca SUA să intre cât mai mult într-un război din Estul Europei și să plătească pentru acest război. Acesta nu este jurnalism. Este propaganda guvernamentală, una dintre cele mai urâte, una care omoară oameni. În timp ce presa și politicienii noștri promovează un lider străin ca pe nouă marcă de consum, nimeni nu s-a deranjat să-l intervieveze pe președintele celeilalte țări implicate în război. Cei mai mulți americani nu au habar despre motivele invaziei ruse și despre obiectivele actuale ale Rusiei. N-au auzit vocea lui Putin niciodată. Este greșit, americanii au dreptul să știe tot ce se poate ști despre războiul în care sunt implicați, iar noi avem dreptul să le spunem asta, pentru că și noi suntem americani. Libertatea de exprimare este dreptul nostru din naștere. Nu ne poate fi luat, indiferent cine este la Casa Albă. Însă ei încearcă să ne ia acest drept. Acum trei ani, administrația Biden a spionat ilegal mesajele noastre și apoi le-a oferit servitorilor lor din presă. Au făcut asta pentru a zădărnici un interviu cu Putin pe care îl planificam. Luna trecută, au făcut același lucru. Dar, de data aceasta, am venit la Moscova. Nu suntem aici pentru că îl iubim pe Vladimir Putin, ci pentru că iubim Statele Unite și vrem să rămână libere și prospere. Ne-am plătit singuri deplasarea, nu am primit bani de la guvern sau de la vreun grup și nici nu le vom cere oamenilor să plătească pentru a vedea interviul. Îl veți putea vedea needitat pe site-ul meu. Spre lauda lui, Elon Musk a promis să nu blocheze accesul la interviu pe platforma X. ÎI mulțumim pentru asta. Spre deosebire, guvernele occidentale vor face tot ce pot pentru a cenzura interviul pe alte platforme, pentru că cu asta se ocupă. Se tem de informațiile pe care nu le pot controla. Voi nu aveți motive să vă temeți. Nu va îndemnăm să fiți de acord cu ce ar putea spune Vladimir Putin în acest interviu. Însă vă cerem să-l urmăriți. Trebuie să știți cât mai mult, iar apoi, ca niște cetățeni liberi, nu ca niște sclavi, veți putea decide. Mulțumesc”.