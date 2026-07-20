Radu Miruță anunță reguli noi la MApN. Interviurile de selecție vor fi filmate

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat că interviurile din comisiile de selecție ale MApN vor fi filmate, începând cu 1 august. Măsura apare într-un ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial și va fi aplicată în toate unitățile din țară.

Radu Miruță spune că decizia are rolul de a crește transparența și corectitudinea în procesul de selecție din Ministerul Apărării Naționale. Potrivit ministrului, noile reguli vor reduce riscul unor evaluări subiective în timpul interviurilor. Înregistrarea acestora ar urma să permită verificarea modului în care candidații sunt evaluați.

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„O abordare nouă: a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care am decis ca interviurile din comisiile de selecție ale MApN să fie filmate. În toată țara, în toate unitățile.

De ce? Pentru a elimina orice urmă de subiectivism și pentru a închide definitiv abordarea de tipul „nu contează ce notă iei la scris, poate că, dacă nu ești cine vor ei, te pică la interviu”.

Începând cu 1 august 2026, comisiile de selecție din Ministerul Apărării sunt obligate să înregistreze interviurile.

Modernizarea Armatei Române nu înseamnă doar echipamente noi, ci și reguli noi. Am convingerea că instituțiile puternice se construiesc prin transparență și merit, iar acesta este încă un pas în această direcție”, a scris ministrul Miruță pe Facebook.

Miruță: Modernizarea Armatei înseamnă și reguli noi

Ministrul Apărării afirmă că modernizarea Armatei Române nu ține doar de dotări și echipamente. El susține că instituția are nevoie și de reguli clare, bazate pe transparență și merit.

Măsura privind filmarea interviurilor se va aplica tuturor comisiilor de selecție din MApN, începând cu data de 1 august 2026.

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