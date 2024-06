Răzvan Marin: Am făcut milioane de români fericiți

Răzvan Marin, marcatorul singurului gol al României în meciul cu Slovacia, scor 1-1, a afirmat după calificarea selecţionatei de fotbal pregătite de Edward Iordănescu în optimile de finală ale EURO 2024, că este bucuros că a reuşit să facă milioane de români fericiţi.

„Acum va fi un singur meci, va fi cu totul altceva. Ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul. Suntem în fericiţi că am făcut milioane de români fericiţi. Cred că pe orice stadion pe care am jucat am dominat, mai ales în tribune şi suntem foarte fericiţi”, a spus Marin la Pro TV.