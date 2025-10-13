Republica Moldova. Premierul Dorin Recean a demisionat şi se retrage din politică

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat luni că demisionează şi se retrage din politică, deşi tocmai fusese ales deputat pe listele PAS, partidul de guvernămînt, la alegerile din 28 septembrie. Şeful guvernului de la Chişinău a precizat că pleacă din politică pentru a se dedica mediului de afaceri.

Decizia sa intervine cu trei zile înainte ca rezultatele alegerilor parlamentare să fie validate de Curtea Constituţională.

„Mandatul meu se încheie odată cu cel al actualului guvern”, a declarat Recean într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, preşedintele PAS.

Dorin Recean a candidat la alegerile parlamentare din septembrie pe locul al doilea pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate. Formaţiunea a obţinut, potrivit rezultatelor preliminare validate de Comisia Electorală Centrală, 55 de mandate de deputat.

Pro-europeanul Recean, aflat în funcţie din februarie 2023 şi fost consilier al preşedintei Maia Sandu, a declarat că va renunţa şi la mandatul parlamentar cu PAS, ca parte a plecării sale preconizate, şi se va întoarce în sectorul privat odată cu instalarea unui nou guvern.

„Nu voi continua să mă implic în viaţa politică, îmi voi depune mandatul de deputat, după ce votăm noul guvern, desigur, şi îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat la o parte acum câţiva ani. Cu toate acestea, nu voi ezita niciodată să ajut dacă voi putea”, a declarat Dorin Recean, citat de NewsMaker.

„M-am implicat acum doi ani şi jumătate cu un mandat foarte clar – un mandat de a asigura securitatea şi ordinea constituţională. Nu am avut niciodată intenţia să rămân în politică. Mandatul meu se încheie aici, odată cu această nouă etapă în care intră ţara noastră. Sper că ceea ce am reuşit să facem împreună va aşeza Moldova în rândul statelor puternice ale lumii. Iar pentru aceasta este nevoie ca următorul mandat de guvernare să fie despre creştere economică”, a spus Recean.

Demisia sa deschide calea pentru numirea unui nou şef al guvernului după victoria partidului pro-occidental în alegerile parlamentare.

Curtea Constituţională a Moldovei va confirma rezultatele alegerilor pe 16 octombrie, după care Sandu va numi un nou prim-ministru, care va prezenta parlamentului noul cabinet pentru aprobare.

Într-o primă reacţie după anunţul premierului Dorin Recean, care a refuzat practic nominalizarea PAS pentru un nou mandat de prim-ministru, şefa statului i-a mulţumit premierului pentru că a acceptat să-i fie alături în „aceşti ani complicaţi” şi şi-a exprimat încrederea că Recean va fi şi în continuare „alături când ţara va avea nevoie”.

„Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a ţării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul şi a ghida instituţiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize. Împreună cu echipa a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienţei instituţiilor statului şi protejarea democraţiei, la avansarea procesului de aderare la UE, la asigurarea securităţii energetice şi la realizarea mai multor programe importante de dezvoltare a ţării. Am încredere că vei fi alături când ţara va avea nevoie”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Noul prim-ministru va trebui să se ocupe în special de economia lentă, afectată de invazia Rusiei în Ucraina vecină, în timp ce PAS îşi propune să asigure aderarea Moldovei la UE până în 2030.

PAS a învins în alegeri un bloc de opoziţie prorus, care dorea să îndepărteze Moldova de relaţiile mai strânse cu Uniunea Europeană. Rezultatul a reprezentat un eşec pentru Rusia, care are trupe staţionate în Transnistria şi refuză să le retragă deşi au trecut mai bine de trei decenii de când Moldova şi-a câştigat independenţa faţă de Uniunea Sovietică.

Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că formaţiunea sa avea de gând să-l nominalizeze pe Recean pentru un nou mandat, dar acum are deja un alt candidat pentru funcţia de prim-ministru, care va fi propus şefei statului după validarea oficială a alegerilor. Grosu a evitat să ofere un nume.