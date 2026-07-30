România cucerește bronzul mondial la sabie masculin pe echipe, după o victorie în fața Ungariei

România a cucerit medalia de bronz în proba masculină de sabie pe echipe la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong, după o victorie cu 45-39 în fața Ungariei.

Mădălina Hodea
România cucerește bronzul mondial la sabie masculin pe echipe, după o victorie în fața Ungariei

România a cucerit medalia de bronz în proba masculină de sabie pe echipe la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong, după o victorie cu 45-39 în fața Ungariei.

Echipa masculină de sabie a României a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong, după victoria cu 45-39 în fața Ungariei. Tricolorii au revenit excelent după înfrângerea dramatică din semifinale și au adus a doua medalie pentru România la această ediție a Mondialelor.

Echipa masculină de sabie a României a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong, după ce a învins Ungaria cu scorul de 45-39 în finala mică. Rezultatul confirmă revenirea scrimei românești în elita mondială și aduce a doua medalie pentru delegația tricoloră la această ediție a competiției, scrie News.ro.

România a ajuns în lupta pentru podium după un parcurs remarcabil. În sferturile de finală, sabrerii tricolori au eliminat puternica reprezentativă a Italiei, însă în semifinale au cedat dramatic în fața Coreei de Sud, scor 44-45, la tușa decisivă. În loc să se lase afectați de acel eșec, românii au revenit excelent în meciul pentru medalia de bronz și au dominat confruntarea cu Ungaria, impunându-se cu 45-39.

Medalia câștigată de echipa masculină de sabie completează un Campionat Mondial de succes pentru România. Cu doar câteva zile înainte, Radu Nițu urcase și el pe podium, cucerind bronzul în proba individuală de sabie, astfel că delegația tricoloră încheie competiția cu două medalii mondiale.

 

Radu Nițu a cucerit bronzul mondial la scrimă. Performanță remarcabilă pentru România la Hong Kong

Scrimerul român Radu Nițu a câștigat medalia de bronz în proba individuală de sabie la Campionatele Mondiale de la Hong Kong, după un parcurs excelent până în semifinale. Performanța reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate ale României la competiția din acest an și confirmă ascensiunea tânărului sportiv în elita scrimei mondiale.

În vârstă de 21 de ani, Nițu a avut un parcurs excelent pe tabloul principal. Românul a trecut în primul tur de turcul Furkan Yaman, scor 15-13, apoi l-a învins categoric pe germanul Matyas Szabo, cu 15-6. În optimile de finală s-a impus în fața chinezului Chenpeng Sheng, scor 15-10, iar în sferturile de finală l-a învins pe americanul Darii Lukașenko cu 15-9, calificându-se în penultimul act al competiției.

Drumul spre finală s-a oprit însă în semifinale, unde sportivul român a fost învins de rusul Pavel Graudyn, care a concurat sub statut neutru, cu scorul de 15-8. Conform regulamentului competiției, cei doi sportivi învinși în semifinale sunt recompensați cu medalia de bronz.

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2 comentarii

  1. Cat ne mai costa si medalia asta? Pe unii ii cuprinde o mandrie tampa cand sportivii castiga medalii, dar nu se uita la costuri. Sa isi indrume copii sa fie sportivi profesionisti si sa traiasca din asta, dar in realitate facem o particulara si ne angajam la stat.

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  2. Cand cautam mai bine,ca sa aflu de unde au avut baietii nostri,neglijati de Statul CRIMINAL ROMAN,putere sa castige aur la canotaj,alta fumoasa pe cap: bronz la scrima.FELICITARI !

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