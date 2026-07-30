România găzduiește în premieră Olimpiada Internațională de Lingvistică. Sute de participanți din 46 de țări, prezenți la București

Ceremonia de deschidere la Palatul Parlamentului

Deschiderea oficială a celei de-a XXIII-a ediții a competiției a avut loc miercuri în Sala „C.A. Rosetti” a Palatului Parlamentului. Evenimentul a reunit reprezentanți de seamă ai instituțiilor organizatoare și ai comunității academice, informează Ministerul Educației și Cercetării pe facebook.

Printre oficialii care au susținut alocuțiuni în cadrul ceremoniei s-au numărat Sorin Costreie din partea Administrației Prezidențiale, Mihai Dimian, Ministrul Educației și Cercetării, și Ligia Deca, reprezentând Comisia Națională a României pentru UNESCO. De asemenea, au luat cuvântul Mircea Dumitru (Academia Română), Mugur Zlotea și Oana Fotache (Universitatea din București), Ema Timotin (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”), Alexandru Nicolae (Societas Linguistica Europaea), Paul Helmer (președintele comitetului local de organizare), precum și Dan Mirea și Ivan Derzhanski din partea juriului internațional.

Organizare și sprijin instituțional

Competiția beneficiază de sprijinul financiar al Ministerului Educației și Cercetării. Organizarea acestui eveniment complex a fost posibilă prin efortul comun al Universității din București, prin Facultatea de Litere, și al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Totodată, ediția din acest an a Olimpiadei Internaționale de Lingvistică se desfășoară sub înaltul patronaj al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și al organizației Societas Linguistica Europaea.

Așteptări ridicate după performanțele din 2025

Lotul de opt elevi care reprezintă România anul acesta are misiunea de a menține ștacheta ridicată de generația precedentă. Anul trecut, la ediția din 2025, echipa României a obținut rezultate remarcabile, adjudecându-și nu mai puțin de opt premii.

Performanța de anul trecut a fost încununată de medalia de aur cucerită de Ioana-Steliana Barbu. La aceasta s-au adăugat cinci medalii de bronz, obținute de Mihaela Anghel, Ioana Stănoiu, Andrei Dragu, Luiza Teodora Mihai și Valeriia Pishchymukha. De asemenea, elevii Alin Cristian Chindea și Ana Teodora Grigorie au fost recompensați cu mențiuni.

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