România, patru medalii la Campionatele Europene de Canotaj de la Varese

Echipajul feminin de dublu rame, format din Simona Radiș și Adriana Adam, a devenit campion european după o cursă dominată în partea a doua.

După un start în care adversarele au încercat să preia inițiativa, româncele au accelerat după primii 1.000 de metri și s-au impus cu timpul de 4:49.04, nou record european al probei, devansând Cehia și Italia. Pentru Simona Radiș acesta este al nouălea titlu european din carieră, iar pentru Adriana Adam al cincilea.

Tot pe cea mai înaltă treaptă a podiumului au urcat și Ștefan Berariu și Florin Lehaci, în proba masculină de dublu rame (M2-), după o cursă gestionată impecabil, în care au trecut primii linia de sosire.

România a obținut și medalia de argint în proba de patru rame masculin (M4-), prin echipajul format din Ciprian Tudosă, Cosmin Pleșescu, Andrei Vatamaniuc și Leontin Nuțescu. Tricolorii au avut un început foarte bun, iar după un duel cu Marea Britanie și Germania au reușit să își păstreze locul secund până la final.

În proba de patru vâsle feminin (W4x), Mari Dumitru, Andrada Moroșanu, Emanuela Ciotău și Iulia Bălăucă au cucerit medalia de bronz. Româncele au condus cursa până în ultimii 250 de metri, însă au fost depășite pe final de echipajele Elveției și Germaniei.