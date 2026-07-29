România, pe ultimul loc în UE la datoriile populației. De ce în cele mai bogate țări oamenii au cele mai multe credite

La nivelul Uniunii Europene, datoria gospodăriilor reprezintă, în medie, 49,4% din produsul intern brut (PIB), în timp ce în zona euro ajunge la 50,7% din PIB.
Indicatorul include creditele ipotecare, creditele de consum și celelalte împrumuturi contractate de gospodării. Raportarea la PIB nu arată cât datorează fiecare familie, ci permite compararea gradului de îndatorare între state, indiferent de dimensiunea economiei, explică Euronews.
România este ultima în clasament. Țările de Jos au cel mai ridicat nivel al datoriei
Cu o datorie a gospodăriilor echivalentă cu 93,5% din PIB, Țările de Jos ocupă primul loc în Uniunea Europeană.
Potrivit Euronews, nivelul ridicat este explicat de politicile care au încurajat creditarea ipotecară și achiziția de locuințe.
Pe următoarele locuri se află Danemarca (84,1%) și Suedia (82,3%), două state în care piața creditelor ipotecare are o pondere importantă în finanțarea locuințelor.
Top 10 este completat de Finlanda (62,9%), Luxemburg (60,5%), Franța (59,5%), Belgia (56,4%), Cipru (54,2%), Portugalia (53,9%) și Germania (49%).
La celălalt capăt al clasamentului se află România, cu o datorie a gospodăriilor de doar 12,3% din PIB, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană.
Înaintea României se situează Ungaria (18,3%), Letonia (19,8%), Polonia (22%), Lituania (23,6%), Irlanda (23,9%), Slovenia (24,8%), Bulgaria (28%), Croația (31,3%) și Cehia (31,5%).
Statele din nordul Europei au cele mai ridicate niveluri de îndatorare
Datele Eurostat arată că șapte state membre au datorii ale gospodăriilor care depășesc pragul de 55% din PIB, iar toate sunt situate în nordul sau vestul Europei.
În schimb, mai multe state din sudul continentului se află sub media Uniunii Europene.
Italia înregistrează o datorie a gospodăriilor de 35,9% din PIB, Grecia de 38%, iar Spania de 42,9%.
Potrivit Euronews, deși guvernele din sudul Europei se numără printre cele mai îndatorate din UE, populația acestor țări contractează, în general, mai puține credite decât cea din nordul continentului.
Când devine datoria un risc pentru economie
Comisia Europeană consideră că un nivel al datoriei gospodăriilor de peste 55% din PIB poate reprezenta un risc macroeconomic.
O populație foarte îndatorată poate fi afectată mai puternic în perioadele de încetinire economică sau atunci când costurile creditelor cresc.
Totuși, un grad ridicat de îndatorare nu este, în sine, un semn al unei economii vulnerabile. Potrivit datelor Eurostat citate de Euronews, astfel de niveluri sunt întâlnite frecvent în țările cu piețe ipotecare dezvoltate, unde achiziția unei locuințe prin credit este o practică obișnuită.
Din acest motiv, clasamentul reflectă nu doar cât de mult se împrumută populația, ci și diferențele dintre piețele de creditare și sistemele de finanțare a locuințelor din statele membre ale Uniunii Europene.
6 comentarii
In acele tari daca se intampla sa cazi in viata, ai sansa sa te mai ridici, la noi daca ai cazut ramai pe drumuri sau te cara la Pasca ! Simplu , nu exista mistere economice.
In Romania sunt cele mai inrobitoare dobanzi raportate la venituri, fel si fel de comisioane ascunse cu efect intarziat. Pana si la un card de salariu sau pensie iti opreste comision daca nu scoti de la bancomatul lor. Romania are cei mai multi proprietari si daca ti-ai pierdut locuinta esti agarici, ramai pe drumuri, nu mai ai posibilitatea sa iti cumperi alta, iar cu chirie devii sclav, marea majoritate nu-si permit acest lux. Avem cei mai multi oameni in putere care nu sunt incadrati, stau cu mana intinsa la stat, romanii sunt tributari locurilor de nastere si nu-si cauta loc de munca in alte localitati, decat sezonier, ocazional si la negru. Puterea de cumparare mica.
Romanii cunosc lectia de viata: faci datorii la Banci, ramai pe drumuri si, la batranete ajungi la azil
Ce nu sa spus în articol este că românii au cea mai mică diversitate a locurilor de muncă, au cele mai mici salarii în raport cu puterea de cumpărare, plătesc taxe și impozite , șpăgi la doctori, funcționari publici din primării și de aiurea, avem cele mai mari dobânzi la împrumuturi raportat la salarii, mai aveam și altceva dar, trebuie sa plec la servici, să aveți o zi bună!
Când ești dator, indiferent cui ,ești șantajabil și devii efectiv un sclav.
Când ai rate timp de 30 de ani pentru o locuință care sa fim serioși e doar o gaura din beton ești fiul ploiii pentru toată viața ta .
Adevarat, este incredibil cat de supraevaluata este o locuinta datorita mafiei imobiliare si politicienilor. Am experienta in renovari, dar am si construit 2 case cu mana mea pana acum, pentru mine. La preturi decente, ultima m-a costat 40.000 euro. Dar tinerii sunt nevoiti sa sclavageasca 30 de ani pentru 4 pereti, pe care eu i-am ridicat in 4 zile, iar toti ne spun ca asta este normalitate! Cata minciuna! Cata manipu.lare!