ROMATSA contestă blocarea plăților în procesul Pfizer–Statul Român

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) a depus contestație la Tribunalul de primă instanță din Bruxelles față de măsura de poprire instituită asupra tarifelor de rută colectate prin Eurocontrol, în cadrul executării silite inițiate de Pfizer România SRL împotriva statului român.

Suma reclamată este de 3,42 miliarde lei (sold principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

„ROMATSA a contestat măsura în faţa instanţei belgiene competente, prin avocaţi specializaţi în drept belgian. A fost depusă în termenul legal impus de legislaţia belgiana. Pe 28 iulie are loc înfăţişarea”, a declarat pentru News.ro un reprezentant al companiei.

„Subiectul contestaţiei vizează ridicarea popririi (pe conturi, n.r.), până la finalizarea procesului dintre statul român şi Pfizer”, a mai transmis reprezentantul ROMATSA. În ceea ce priveşte conturile, ele sunt în continuare blocate, a adăugat acesta.

În aceste condiții, orizontul de funcţionare al operatorului de trafic aerian este limitat la doar câteva săptămâni. O posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranţei traficului aerian şi ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic.

Poprirea a fost notificată pe 30 iunie 2026, vizând sumele colectate de Eurocontrol pentru serviciile de navigație aeriană prestate de ROMATSA. Conform procedurilor, Eurocontrol trebuie să declare și să indisponibilizeze temporar aceste sume, fără a efectua plăți către ROMATSA până la soluționarea litigiului.

Pfizer solicită recuperarea unei creanțe de 3,42 miliarde lei, la care se adaugă 18,5 milioane euro cheltuieli de recuperare. ROMATSA precizează că nu este debitorul obligației, măsura vizând statul român.

Regia a transmis că resursele financiare disponibile permit funcționarea operațională doar pentru o perioadă limitată. Tarifele de rută reprezintă aproximativ 85% din veniturile instituției. Cheltuielile critice și salariile personalului operațional sunt acoperite cu prioritate.

Situația actuală reprezintă a treia poprire instituită asupra veniturilor ROMATSA prin mecanismul Eurocontrol, după cazurile Micula din 2015 și 2019. Regia este asistată de aceeași casă de avocatură belgiană implicată în precedentele litigii.

În aprilie, o instanță belgiană a obligat România și Polonia să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare totală de 1,9 miliarde euro. România are de achitat în această situație aproximativ 600 milioane euro.

„Subliniem că ROMATSA nu este debitorul obligaţiei care a generat măsura de poprire – aceasta priveşte statul român. Regia a sesizat formal autorităţile competente şi a demarat, prin avocaţi belgieni în calitate de intervenient, procedurile legale de contestare a măsurii în faţa instanţelor din Belgia. Soluţionarea cu celeritate a situaţiei, la nivelul autorităţilor statului, este esenţială pentru menţinerea neîntreruptă a serviciilor de navigaţie aeriană”, au mai transmis reprezentanţii ROMATSA, pentru News.ro.

Problemele ROMATSA au fost discutate și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în contextul suspendării temporare a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană, decisă de Curtea de Apel București într-un litigiu de muncă. CSAT a avertizat că o eventuală suspendare a activității ar afecta securitatea spațiului aerian și misiunile NATO.

Ministrul Apărării analizează posibilitatea ca Ministerul Apărării să preia dirijarea spațiului aerian în cazul în care ROMATSA nu își poate continua activitatea. Radu Miruță a precizat că este blocată intrarea sumelor colectate de Eurocontrol, nu conturile ROMATSA.

Pentru continuarea activității, Guvernul analizează soluții de finanțare. Situația este considerată prioritară.