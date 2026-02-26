Săptămâna și boicotul. PSD, AUR și PUSL nu au asigurat, din nou, cvorumul în Consiliul General. Replica lui Ciucu

„Din motive electorale, se blochează Bucureștiul”, a fost replica lui Ciprian Ciucu.

De Rareș Mereuță
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu FOTO Facebook Ciprian Ciucu

La fel cum s-a întâmplat la ședința din 16 februarie, nici la ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de joi, PSD, AUR și PUSL nu au asigurat cvorumul necesar.

UPDATE 16.23: REPER a anunțat că a sesizat joi Instituția Prefectului Municipiului București în legătură cu blocarea deliberată a activității Consiliului General de către PSD-AUR-PUSL. Formațiunea politică face apel la responsabilitate pentru deblocarea situației și pentru ca Georgiana Diță să își poată prelua mandatul, se arată într-un comunicat de presă.

***

La ședință au fost prezenți doar 27 de consilieri generali din partea USR, PNL, REPER, Forța Dreptei și PMP. Pentru a se întruni cvorumul, numărul necesar era de 50% + 1, adică 28 de consilieri din cei 55.

Asta în condițiile în care Georgiana Diță (REPER) nu a putut depune din nou jurământul și să-și preia mandatul de consilier general, după decesul fostului consilier Cezar Cobianu. Astfel, situația din CGMB ar putea fi deblocată.

Situația ar putea fi deblocată dacă plenul s-ar reuni pentru validarea unui nou consilier general din partea REPER, care urmează să preia mandatul unui ales local decedat. În lipsa cvorumului, însă, nici depunerea jurământului nu a putut avea loc.

Ciucu acuză calcule electorale

În replică, edilul Ciprian Ciucu a spus că acest blocaj este unul „artificial” și a acuzat jocuri electorale.

„Consider că acest conflict este creat artificial, pentru că a existat o majoritate aici și înainte să vin eu primar, din care făcea parte și PSD. Era o majoritate destul de largă, care l-a sprijinit pe domnul Nicușor Dan și pe primarul interimar. Am avut discuții cu reprezentanții PSD pentru a continua această majoritate, însă răspunsul este cel pe care l-ați văzut cu toții: din motive electorale, să fie blocat Bucureștiul”, a spus Ciucu.

Cotidianul a scris pe 23 februarie că Ștefan Florescu, consilier general din partea PMP, a fost numit în funcția de administrator al Sectorului 6, în încercarea lui Ciucu de a mai înclina balanța din Consiliul General.

Raportul de forțe din CGMB

Din 55 de consilieri generali, situația stă în felul următor:

🔴 PSD – 16
🔴 PUSL – 6
🔴 AUR – 5

Practic, cele trei formațiuni ostile lui Ciucu au împreună 27 de mandate.

🔴 PNL – 7
🔴 USR – 12
🔴 Forța Dreptei – 2
🔴 PMP – 3
🔴 REPER – 4* – cu amendamentul că Georgiana Diță nu a depus jurământul după decesul consilierului Cezar Cobianu.

