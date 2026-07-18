Șapte rețete cu pepene roșu care te salvează de caniculă

Fie că ai nevoie de o gustare, fie că vrei doar să te răcorești, urban.ro vine cu câteva recomandări numai bune de pus în practică.

Ca atare sau în diverse combinații

Supa rece de pepene este delicioasă și pentru a o prepara aveți nevoie de câteva felii de pepene roșu tăiat în cubulețe, miere sau zahăr, ½ cană vin alb sec, 3 linguri suc de lămâie, sare, un castravete și mentă proaspătă.

Amestecați într-un bol castravetele tăiat mărunt și mentă, iar celelalte ingrediente (cu excepția câtorva cubulețe de pepene roșu), dați-le prin blender.

Serviți rece și adăugați fiecărei porții câte puțin din amestecul de castravete și mentă.

Salată cu roșii

Salata cu roșii, pepene și brânză feta și dressing de mentă ar putea fi un preparat pe gustul tău.

Această salată este una dintre cele mai bune soluții dacă nu ai timp. Vei avea nevoie de următoare ingrediente:

2 linguri ulei de măsline, 1 lingură oțet de vin roșu, 1 vârf de linguriță fulgi de chili, 2 linguri mentă tăiată mărunt, 4 roșii mărunțite, 500 g pepene roșu, tăiat în bucățele, 200 g brânză feta, mărunțită.

Pregătește dressingul, din uleiul de măsline, oțetul, fulgii de chili și mentă, apoi adaugă într-un bol mai mare roșiile și pepenele, tăiat în bucățele, toarnă deasupra dressingul, lasă deoparte pentru 5 minute, după care presară și bucățile de brânză feta.

Limonadă cu pepene

Limonada cu pepene înlocuiește cu succes limonadă clasică.

Ai nevoie de 4 căni de suc de pepene (pepenele dat prin storcător), 1 cană de suc de lămâie, 1 cană zahăr sau ½ cană miere, în funcție de gust și preferință, 4 căni apă minerală sau apă plata și mentă proaspătă.

Tot ce trebuie să faci este să amesteci într-un vas mai mare sucul de pepene, sucul de lămâie, apă, zahărul sau mierea. Se servește cu mentă proaspătă și felii de lămâie.

Sorbetul de pepene

Sorbetul de pepene este delicios, rapid și foarte simplu de făcut.

Ai nevoie de 2-3 căni de pepene tăiat în bucăți, fără semințe, sucul de la ½ lămâie sau lime, miere sau extract de ștevie (opțional).

Bucățile de pepene se țin la congelator peste noapte sau doar pentru câteva ore, pentru o consistentă ceva mai moale. Se pun apoi în robotul de bucătărie sau în blender și se mixează împreună cu sucul de lămâie și mierea/ștevia, dacă vrei un șerbet mai dulce. Servește imediat. Opțional, poți alege un toping de ciocolată.

Pepenele murat

Pepenele murat se potrivește perfect cu brânzeturi sau preparatele din carne.

Nu doar pepenele verde, de toamna, se murează, ci și cel roșu. Vei avea nevoie de 1 ½ căni de oțet de mere bio, ½ cană zahăr tos, 2 linguri suc de lămâie proaspăt stors, ½ linguriță cimbru proaspăt și o cană de bucăți de pepene.

Se adaugă, într-o tigaie, pe foc, oțetul de mere, zahărul, sucul de lămâie și cimbrul și se dă la fiert.

Bucățile de pepene se așază într-un borcan mai mare și se toarnă deasupra lichidul de mai sus. Se închide etanș borcanul și se agită foarte bine pentru omogenizare. Să păstrează la frigider.

Înghețată cu pepene

Înghețata cu pepene și cocos este un desert raw vegan delicios.

Ai nevoie de 200 g cremă de nucă de cocoș, 500 g (aproximativ 5 căni) bucăți de pepene dat la congelator în prealabil, mentă proaspătă, mărunțită, 2 linguri de miere sau alt îndulcitor (opțional), un praf de sare.

Se mărunțesc toate ingredientele într-un blender sau un robot de bucătărie până când devine cremos și fin. Servește imediat sau mai dă la congelator pentru câteva ore.

Bruschetele cu pepene roșu

Pentru această rețetă ai nevoie de 2 căni pepene roșu, tăiat în bucăți foarte mici, 1 cană oțet balsamic, 2 linguri miere, 1 cană brânză feta mărunțită, ½ cană brânză ricotta, 3 linguri busuioc proaspăt, mărunțit, 1 bagheta tăiată în felii subțiri, sare și piper.

Feliile de pâine se dau la cuptor până când sunt ușor rumenite, iar oțetul și mierea se fierb la foc mic 15-20 de minute.

Brânza feta și ricotta se amestecă într-un bol până se formează o cremă de brânză fină.

Brânza se întinde apoi într-un strat subțire pe pâinea prăjită, iar deasupra se adaugă pepenele mărunțit.

Se completează cu piper, busuioc și sare și se stropește cu sosul din oțet și miere. Se servește imediat.