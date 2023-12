Șarpe la un meci de tenis! (foto)

Scenă de infarct la un meci din calificările pentru tabloul principal al turneului ATP de la Brisbane. Meciul a fost întrerupt din cauza unui şarpe, care a trecut în lungul terenului, sâmbătă, informează AFP.

Australianul James McCabe tocmai câştigase primul set contra austriacului Dominic Thiem când reptila a apărut pe teren, în faţa spectatorilor.

Întreruptă, partida nu s-a reluat decât după 40 de minute, după ce un vânător de şerpi chemat la faţa locului a reuşit să captureze reptila şi să o închidă într-un sac.

Nu se cunoaşte dacă şarpele era veninos sau nu.

First the tennis at the Brisbane International is suspended because of storms then one of the courts is suspended due to a snake on the court.

Straya pic.twitter.com/tPqc6xPIle

— Matthew Tewhatu (@mtewhatu) December 30, 2023