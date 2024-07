Scandal la admitere la Arhitectură

Rezultatele admiterii la Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității „Ion Mincu” din București au fost republicate marți din cauza unei erori informatice. Evenimentul a provocat revoltă, fiind necesară prezența poliției și a oamenilor de la pază.

Problema a fost sesizată în urma contestațiilor depuse de candidații nemulțumiți de nota obținută.

Printre cei care au fost inițiat declarați admiși s-au numărat ”perdanții” care s-au mai regăsit pe lipste după îndreptarea erorii tehnice. Alte contestații nu se mai pot face, întrucât procedura de admitere nu prevede acest lucru.

”Comisia de contestație a găsit o discrepanță care se referea la faptul că apăreau candidați al căror nume din foaia generată de computer nu corela cu cel de pe planșe. Comisia nu a recorectat. A verificat. S-au dublat două nume care au făcut ca înscrierea în sistem computerizat să genereze erori”, a spus Marian Moiceanu, rectorul Universității de Arhitectură „Ion Mincu”.

”Am făcut ceea ce este normal, asumându-ne toate consecințele, care înseamnă că au fost candidați care au fost declarați respinși, dar care vor fi admiși sau candidați care au fost admiși la buget, dar vor trece la taxă. Sau invers – candidați declarați admiși, care în realitate, comparând numele alături de nota care a fost trecută, vor fi respinși. Este prima dată când în Universitate chestia asta. Explicația că sunt mai mulți candidați decât în alți ani nu poate sta în picioare. Eroarea a apărut exact în partea finală.

Comisia a dat două rezoluții. Am luat notă de eroare și evident că am dat comunicate. La ora 10, am dat lista refăcută. Ceea ce facem azi e o asumare a greșelii școlii. Eroarea a fost la Arhitectură, doar la secția română. La celelalte nu au fost probleme”, a conchis rectorul.