Se vinde blocul Bancorex de pe Calea Victoriei

AFI Europe, dezvoltatorul imobiliar controlat de frații miliardari israelieni Roni și Yehuda Naftali, este pe cale de a finaliza achiziția clădirii de birouri Bucharest Financial Plaza, cunoscută și sub numele de „blocul Bancorex”, situată în centrul Bucureștiului. Tranzacția, estimată la sub 36 de milioane de euro, marchează o pierdere pentru Immofinanz, investitorul austriac care deține clădirea din 2020.

Detalii despre tranzacție:

– Preț: Sub 36 de milioane de euro (mai mic decât prețul de achiziție din 2020 de la BCR)

– Motivul vânzării: Immofinanz face parte din planul acționarului majoritar, Radovan Vitek, de a lichida active în valoare de 2 miliarde de euro pentru a reduce datoriile.

– Stadiul: Negocierile exclusive sunt în curs, finalizarea fiind așteptată în luna iunie sau iulie 2024.

– Noua firmă AFI: AFI Victoriei Tower a fost înființată de AFI Europe, posibil pentru a gestiona achiziția.

Informații suplimentare despre clădire:

– Locație: Calea Victoriei nr. 15, lângă Palatul CEC

– Anul construirii: 1997 (prima clădire modernă din București)

– Suprafață: 26.300 mp închiriabili

– Istoric: A fost ocupată inițial de Bancorex, ulterior de BCR, renovată în 2012.

– Planuri viitoare: AFI Europe ar putea renova clădirea având autorizația de construire obținută de Immofinanz.

Contextul pieței:

– Anul 2023: Volumul tranzacțiilor cu proprietăți comerciale a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 10 ani.

– 2024: Un început de an promițător, cu 300 de milioane de euro tranzacționate în primul trimestru, dar anula se anunță similar cu 2023.

– Portofoliul Immofinanz: 8 proprietăți de birouri în România, evaluate la 243 de milioane de euro, sunt scoase la vânzare de Immofinanz.

– Planul lui Vitek: Rambursarea a 2,7 miliarde de euro de credite prin lichidarea de active și emisiunea de acțiuni.

– CPI Property Group: Compania lui Vitek a vândut deja 1,5 miliarde de euro din portofoliul de vânzări de 2 miliarde de euro.

Achiziția Bucharest Financial Plaza de către AFI Europe consolidează poziția companiei ca jucător important pe piața românească de birouri. Tranzacția reflectă, de asemenea, tendințele mai largi din piață, cu o lichidare semnificativă a activelor de către Immofinanz și o perspectivă prudentă pentru 2024.