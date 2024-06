Selecţionerul Olandei, despre prestaţia ”îngrozitoare” a echipei sale

Selecţionerul Olandei, Ronald Koeman, a criticat prestaţia „îngrozitoare” a echipei sale în meciul pierdut în faţa Austriei, scor 2-3, marţi, în ultima etapă din Grupa D a Campionatului European de fotbal – EURO 2024.

„Meciul cu Franţa a decurs relativ bine, având în vedere rezultatul, am jucat destul de bine ca echipă. Astăzi (marţi, n. red.), prestaţia a fost îngrozitoare”, a declarat Koeman la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului de la Munchen.

În ciuda acestui eşec, Olanda s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul final al acestei grupe, asigurându-şi calificarea în optimile de finală.

„Unii jucători au jucat prost în anumite aspecte… Trebuia să ne urmărim adversarii, iar asta nu s-a întâmplat”, a precizat selecţionerul olandez, care a fost agitat pe tot parcursul meciului, acuzându-şi jucători că au făcut o serie de „greşeli”.

„Pot să-i numesc pe unii dintre ei”, a spus el. „Am început foarte prost din multe puncte de vedere. Nu ne-am apărat bine. Au fost prea multe spaţii pentru adversar”, a adăugat Koeman.

„Nu am fost agresivi, am pierdut mingea foarte mult, mai ales la începutul meciului. Am fost foarte, foarte răi”, a conchis selecţionerul Olandei.

„Nu am reuşit să jucăm fotbal. În repriza secund, lucrurile s-au îmbunătăţit, dar nu a fost suficient”, a analizat la rândul său atacantul olandez Cody Gakpo, într-o declaraţie acordată postului de televiziune NOS.

Austria, una dintre surprizele actualei ediţii a Campionatului European, s-a impus marţi prin autogolul lui Donyell Malen (6) şi reuşitele lui Romano Schmid (59) şi Marcel Sabitzer (80), în timp ce pentru Olanda au marcat Cody Gakpo (47) şi Memphis Depay (78).

Clasată pe primul loc în Grupa D, Austria va juca în optimi cu a doua clasată în Grupa F (Portugalia, Turcia, Cehia, Georgia), în timp ce Olanda va mai avea de aşteptat până îşi va afla adversara, câştigătoarea unei grupe.