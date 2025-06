Nicușor Dan a vorbit, printre altele, și despre rolul serviciilor de informații în combaterea evaziunii fiscale.

În prima sa conferință de presă, de la Cotroceni, președintele a arătat că serviciilor nu efectuează controale, ci doar culeg informații.

Întrebat cum va evita eventualele interferențe economice, șeful statului a amintit de importanța controlului civil.

„Aceasta e discuția generală despre controlul civil asupra serviciilor de informații. Una dintre măsurile care ne asigură că există un control civil asupra serviciilor este prezența unui director civil acolo”, a explicat Dan.

Președintele a mai spus că „Serviciile de informații nu fac controale. Ele culeg informații. Controalele le fac reprezentanții ANAF și, în măsura în care există suspiciuni de infracțiune, de către Parchete. Asta să fie clar: delimitarea dintre serviciile de informații și activitatea celorlalte organe de stat.”

Direcția pe care o propune nu vizează implicarea directă a serviciilor în acțiuni operative, ci stabilirea unor noi priorități în colectarea datelor

„Serviciile de informații culeg informații care sunt relevante pentru securitatea națională. Discuția este că există o prioritate în culegerea acestor informații. O prioritate este zona de securitate propriu-zisă, potențiale acțiuni teroriste, ș.a.m.d. Îmi doresc ca, în activitatea de informații, zona de evaziune fiscală să fie o prioritate pentru serviciu.”

Răspunzând unei întrebări, Nicușor Dan a confirmat faptul că s-a întâlnit cu șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu.

„Sigur că da. L-am cunoscut. E vorba de omul care conduce și are atribuții în privința securității mele personale, a acestei instituții. O să colaborăm și o să am o evaluare, așa cum o să am o evaluare pe activitatea serviciilor în general. Va fi imediat după ce ieșim din problemele legate de guvern și buget”, a spus Nicușor Dan.