Simona Halep: Nu mă așteptam la o asemenea surpriză

Centrul Național de Tenis din Capitală va purta numele Simonei Halep. Fosta jucătoare a declarat, joi, că este o împlinire și o bucurie. ”Sincer nu mă așteptam la o asemenea surpriză. M-a bucurat tare mult. Este o recunoaștere a rezultatelor, un moment important și frumos. Este o împlinire pentru mine că Centrul Național de Tenis are numele meu. Nu degeaba am luptat și am muncit atâția ani”, a declarat Halep la ceremonia organizată de Federația Română de Tenis la baza sportivă de lângă Arena Națională.

Halep a dezvelit inscripția ”Centrul Național Simona Halep” de deasupra intrării în baza sportivă în prezența președintelui Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei și a președintelui Federației Române de Tenis, George Cosac.

”Este un moment emoționant. Când am fost întrebată ce părere am despre această idee instant am simțit o emoție. Este o recunoaștere a tuturor rezultatelor pe care le-am avut de copil. Mulțumesc pentru această inițiativă, este un moment unic pentru mine și oarecum o responsabilitate să am numele aici. Dar sper ca numele acesta, prin rezultatele pe care le-a avut, să motiveze pentru că acești copii sunt prezentul și viitorul. Cu tot sufletul voi fi alături de ei, performanța nu este ușoară. Dar dacă te dedici în totalitate ai cea mai mare șansă să ajungi sus. Chiar dacă suntem dintr-o țară mică, se poate orice”, a afirmat fosta jucătoare.

”La 16 ani am venit la București și pe terenurile acestei baze m-am antrenat. Chiar dacă a fost greu să plec de acasă, să vin aici a fost cel mai important moment. Acel moment poate că m-a adus la cel mai înalt nivel din tenisul mondial. București este cumva a doua mea casă, aici am crescut și m-am maturizat, aici am primit educația sportului de performanță. Sunt un produs 100% românesc și așa și este. Aici am crescut și aici am ajuns pe locul 1 în lume. Și asta se datorează tuturor celor care au muncit alături de mine”, a adăugat Simona Halep.

Ea a menționat că această bază sportivă a fost mereu un loc special: ‘Întotdeauna Centrul Național de Tenis a fost un loc mai special pentru că aici am jucat când eram copil. Iar acum este ceva extra pentru că acolo este scris numele meu. Acest centru rămâne un loc frumos’.

Ppreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a declarat în cadrul evenimentului că foștii mari sportivi români trebuie promovați mult mai mult pentru ca copiii să aibă parte de o educație de calitate.

”Sigur că avem foarte mult de lucru în ceea ce înseamnă partea de educație. Iar pentru a avea o educație de calitate trebuie să promovăm ceea ce avem noi mai de preț. Și o prezență mai activă a unor sportivi de talie mondială, precum Simona Halep, în rândul copiilor ne va aduce această educație de calitate”, a afirmat el.

”Eu îi mulțumesc din suflet Simonei Halep pentru tot ceea ce a făcut pentru sportul românesc. O Românie întreagă a plâns, o Românie întreagă a râs… și dacă noi azi în vremuri tulburi am mai și reușit să râdem, să ne bucurăm din suflet i se datorează Simonei Halep. De aceea îi mulțumesc din suflet pentru că de fiecare dată, cu victorii sau înfrângeri, a reușit să ne facă bucuroși și să spunem ‘Hai România’. Simona Halep a reușit să unească o generație și o populație uneori dezbinată. Iar rolul Simonei a fost de multe ori acela de a ne uni. Sunt convins că ea va fi alături de sportul românesc în continuare pentru că, da, România are nevoie de Simona Halep”, a mai spus Bogdan Matei.

La rândul său, președintele FRT, George Cosac, a explicat că este normal ca CNT să poarte numele Simonei Halep, cea mai reprezentativă sportivă a României din ultimii 25 de ani.

”Este o zi deosebită, una în care Centrul Național de Tenis devine Centrul Național Simona Halep. De ce Simona Halep? Pentru că în ultimii 20 de ani, începând de la 16 ani când ea a devenit campioană europeană pentru prima dată, toate aceste generații de copii au crescut cu Simona Halep ca idol, ca model și cu dorința de a-i depăși performanțele. Simona, îți mulțumim pentru tot ceea ce ai realizat pentru România. Din punctul meu de vedere, ești cel mai reprezentativ sportiv român după anul 2000, cu cea mai mare vizibilitate și notorietate. Îți mulțumim și te vom ruga să fii alături de noi, de tenisul românesc”, a precizat Cosac.

