Într-un comunicat adresat premierului Bolojan, aceștia arată că guvernul a primit mai multe avertismente, dar că nimeni nu le-a citit.

Executivul calcă toate avizele în picioare și multe dintre ele ar fi ajuns la guvern cu puțin timp înainte care ele să fie adoptat…

Premierul „eu-guvernez-singur” le-a tratat ca pe simple formalități și le-a ignorat, spun sindicaliștii.

„Reforma ocolește zonele de risipă”

”Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, ministrul Finanțelor, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, precum și partenerii sociali au semnalat explicit vulnerabilități grave: lipsa situației extraordinare care să justifice urgența, riscuri de neconstituționalitate, atingerea drepturilor fundamentale, afectarea stabilității funcției publice și distrugerea predictibilității normelor.

Ordonanța începe, previzibil, cu tăieri acolo unde e mai simplu: în zona funcției publice, în drepturile și securitatea profesională a celor care nu au pârghii politice. În schimb, trâmbițata reformă ocolește cu grație zonele reale de risipă și politizare”, apreciază sindicaliștii din Guvern.

„Nu se justifică urgența”

”La CNSAS, colegiul de conducere are 13 membri, toți numiri politice, iar la CNCD colegiul director are 9 membri cu rang de secretar de stat. Aceste structuri sunt populate prin decizie politică, cu mandate generoase și indemnizații consistente. Acolo nu vedem urgență.

Acolo nu vedem reformă. Nu vedem urgență nici în respectarea voinței poporului de a reduce numărul de parlamentari sau sumele alocate partidelor politice, care încasează cotizații de la membrii, deci au surse de venit.

Este frustrant și umilitor să asistăm la această prigoană a lucrătorilor de la stat.

Ura de clasă cultivată de actualul Guvern împotriva unei largi categorii sociale și profesionale este un tip de discurs care a mai existat în Europa doar în perioadele cele mai întunecate ale secolului trecut, înainte de Al Doilea Război Mondial”, se arată în comunicat.

”Pleacă unii, dar vor veni alții – ai lor”

”Este ipocrizie, disperare și cinism să fie momit mediul privat cu „măsuri economice” condiționate de concedierea bugetarilor.

Pleacă unii, dar vor veni alții – ai lor.

Modificările prin care se relaxează criteriile de constituire a serviciilor și direcțiilor arată disperarea de a salva anumite poziții de conducere.

Vor să-i păstreze șefi chiar și după exodul celor vizați de reformă”, subliniază aceștia.

Liderii coaliției au dat undă verde în ședința de luni, 23 februarie, pe cele două proiecte de OUG

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului i-au solicitat marți premierului Ilie Bolojan să nu adopte în forma actuală proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice și să retrimită proiectul la analiză tehnico-juridică, apreciind că este ”vulnerabil constituțional”.

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Bolojan și ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, aceștia arătau că proiectul ”conține intervenții care ating în profunzime funcția publică, drepturi fundamentale și securitatea juridică”.

„Insistați să forțați dispozițiile legii fundamentale pentru un ego politic care nu are ce căuta în administrația publică (…) proiectul de O.U.G. ridică o problemă gravă prin raportare la art. 115 alin. (6): afectează în mod substanțial garanții constituționale legate de funcția publică, de legalitate și de securitatea juridică”, se arată în scrisoarea citată.

Cerințele angajaților din Guvern: