„Slujitorii lui Putin”: Orban și Fico, huiduiți la Praga

Premierul ungar Viktor Orban și omologul său slovac Robert Fico au fost întâmpinați la Praga cu huiduieli și pancarte prin care era taxată poziția lor pro-rusă.

„Fico, du-te acasă în Rusia!” și „Fico + Orban sunt slujtorii lași ai lui Putin” scria pe pancartele cu care manifestanții i-au întâmpinat pe liderii de la Budapesta și Bratislava.

Cei doi șefi de guvern se află în capitala cehă pentru reuniunea Grupului de la Visegrad.

Fico, un populist de stânga, a declarat în repetate rânduri că abordarea occidentală a războiului este „un eșec absolut”.

Orban, un populist de dreapta, a păstrat legături strânse cu Rusia și după invadarea Ucrainei.

👍Viktor Orban and Robert Fico were booed in Prague. pic.twitter.com/jHVyJoWuXf

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 27, 2024