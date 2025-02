Sorana Cîrstea a pierdut în primul tur la Transylvania Open

Într-un echipament costum de culoare verde închis, care-i vine de minune și croit parcă pe măsură, Sorana Cîrstea a încercat să arate dacă a trecut peste operația suferită anul trecut și poate reveni spre topul WTA.

Deși a început rău, debusolant și demoralizant, pierzând în numai 32 de minute cu 1-6, imediat după, adică în setul doi, a făcut ravagii.

Bine, primele semne că a depășit clipele grele (pe care le-am considerat ca o încălzire) le-a dat în ghemul câștigat în primul set.

Se vedea de pe margine, de unde am stat, că se mișcă mai bine, că accelerează și trimite apăsat și trasat pe liniile din colțurile terenului. Dacă m-ar fi întrebat cineva, aș fi anticipat că urmează să asistăm la un alt scenariu. Așa a fost. Pur și simplu a nimicit-o pe canadianca cu origini în Balcani. Marina Stakusic are 20 de ani, e născută în Canada din tată muntenegrean și mamă cu părinți sârbi.

Sorana a servit bine, doi ași la rând sau as când era nevoie de puncte, a folosit experiența căpătată în meciurile mari ale carierei și a reușit să contracareze entuziasmul și euforia tinereții din partea cealaltă. Mi-au plăcut mult diagonalele de pe backhand pe care le lansa spre terenul Marinei, mingile tăiate în apropierea fileului și forehandurile din alergare în lung de linie. Practic jocul marca Sorana Cîrstea.

În setul decisiv a condus cu 3-1 și nimeni nu mai punea la îndoială întâia victorie la Transylvania Open pentru veterana de 35 de ani fără două luni.

Atunci s-a întâmplat ceva. Stakusic a cerut timeout medical și intervenția medicului. S-a plâns de spate, de dureri în zona cervicală. A fost așezată pe un prosop pe podea și a beneficiat de diverse masaje și exerciții fizice care s-o ajute. Naiba știe. Pesemne că terapeutul a fost un vraci, i-a făcut vrăji sau Sorana s-a relaxat prea devreme, crezând că meciul e deja adjudecat.

Cum s-a ridicat și s-a reluat partida, Martina Stakusic a egalat la 4-4, și-a luat serviciul 5-4, iar cu un break de final, a dus scorul la 6-4 și a eliminat-o pe Sorana. Incredibil.

Detalii amuzante din timpul meciului. La un challenge cerut de jucătoarea noastră pentru că uimirea a fost mare când sistemul a arătat mingea în teren, deși ea susținea cu tărie că a fost afară, a urmat un dialog spumos cu arbitra de scaun.

În setul 1, Sorana s-a oprit, s-a întors spre o fetiță copil de mingi și i-a făcut semn să treacă mai în spate că intră în raza vizuală și o disturbă.

La începutul setului doi a căzut afișajul electronic. Tabela, scorul, timpul dispăruseră. Sorana din nou s-a oprit, s-a dus spre arbitra de scaun și a întrebat-o ” acum ce facem, cum mai cerem challenge? „. Vădit incomodată de situație, arbitra a avut prezență de spirit și i-a răspuns ” vom cere prin stația radio, dar durează ” .

Sorana Cîrstea – Marina Stakusic 1-6, 6-1, 4-6.

Mulțumiri domnului Ilie Potecaru.