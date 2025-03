Sorana Cîrstea, ce păcat!

Sorana Cîrstea, 111 WTA, a fost eliminată, duminică dimineaţă, în turul doi al Indian Wells, turneu de 1000 de puncte, după ce românca a câştigat primul set.

Cîrstea a fost învinsă de americanca Emma Navarro, locul 8 WTA, scor 3-6, 6-1, 7-6 (3).

Meciul a durat două ore şi 26 de minute.

Pentru prezenţa în turul doi, Cîrstea va primi 35.260 de dolari şi 35 de puncte.

După eliminarea Soranei Cîrstea, dar şi a Irinei Begu, România a rămas doar cu Jaqueline Cristian pe tabloul principal, care a ajuns în turul trei.

What a comeback from Emma Navarro 😤

After losing the first set and finding herself 1-4 down in the third, Emma Navarro rallies to win her second round tie against Sorana Cirstea 👏#TennisParadise pic.twitter.com/BlURQlYZ4Q

— wta (@WTA) March 9, 2025