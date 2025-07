Sorana Cîrstea a dominat duelul cu Mihaela Buzărnescu în întâlnirea din primul tur al UniCredit Iași Open 2025. La conferința de presă după meciul de aseară, jucătoarea s-a arătat încântată primirea publicului declarând, printre altele, că ”nu a fost loc în care să merg și să nu am un steag al României și să nu fiu încurajată de români„

Reporter: „Te-au primit cu mare căldură aici la Iași”

Sorana: „Am jucat în toate colțurile lumii și pe toate arenele de pe glob. Nu a fost loc în care să merg și să nu am un steag al României și să nu fiu încurajată de români. Eu sunt mereu extrem de bucuroasă. Puțini, mulți, tribuna plină, tribuna goală, eu joc cu aceeași bucurie și m-am bucurat să văd foarte mulți copii. Mă bucur să fiu pentru prima oară aici la Iași, oamenii sunt foarte calzi, primitori și am jucat cu foarte mare, mare plăcere în fața publicului. Iubesc acest sport și încerc să dau înapoi cât de mult pot.”

Reporter: „ Ai ratat un alt duel cu o româncă în turul 2. La ce te aștepți de la meciul următor?”

Sorana: „Firește că mi-aș dori să câștige Ana Bogdan și să joc contra ei. O știu pe adversara mea de mâine, nu știu dacă am jucat vreodată cu ea, dar o cunosc cât de cât de la antrenamente. Este o jucătoare puternică, luptătoare, foarte serioasă, care își face treabă și e foarte disciplinată. Mai știu că mâine va fi un meci de luptă. Eu am un stil mai agresiv, mai riscant, ea, probabil, va contracara și va încerca să mă blocheze. Anul acesta a fost pentru mine un an ciudat și din punct de vedere al accidentărilor și operațiilor pe care le-am suferit și nu știu exact care îmi este nivelul. Orice meci cu o jucătoare de top sau din prima sută pentru mine e extraordinar că îl pot juca. ”

Reporter: „Chiar dacă au fost numai 57 de minute contra Mihaelei Buzărnescu, cum te-ai simțit, tocmai pentru că adineauri ai spus că ai avut un an complicat?”

Sorana: „Da,mă bucur să fiu din nou aptă fizică. Mi-e frică să spun că sunt sută la sută, că de obicei când un sportiv spune treaba aceasta se accidentează, dar am venit după o operație și mi-a luat puțin să reintru în turnee, însă în februarie și martie mi-am ridicat nivelul și pot spune că am fost iarăși acolo unde mă așteptam ca și joc, apoi a venit aceea accidentare la gambă complet neașteptată și o ruptură musculară care m-a ținut în jur de 7 săptămâni. Am pierdut tot sezonul de zgură, în afară de turneul de la Madrid, iar pe iarbă a fost totul pe repede înainte. Sper acum măcar a doua jumătate a anului să fiu sănătoasă și să pot să am un turneu bun aici. După aceea urmează sezonul din Statele Unite și Asia.”

Reporter: „Simona s-a retras în februarie. Ana a venit astăzi aici și ne-a povestit. De asemenea Mihaela Buzărnescu. Ce gând te încearcă atunci când vezi că toate jucătoarele și colegele din generația ta se apropie de momentul acesta? Și Irina Begu?”

Sorana: „Sinceră să fiu, cu fiecare jucătoare din generația mea care se retrage, o parte din mine parcă rămâne goală, să spun, pentru că am crescut împreună cu ele, ne știm de când aveam 7-8 ani. Până la urmă vârsta din buletin nu minte și vine un moment când un sportiv de top trebuie să se retragă. Sunt foarte multe sentimente amestecate și la mine și știu sigur că și eu sunt pe final. Iubesc acest sport și în momentul de față eu fac numai din dragoste și din plăcere. Sunt extrem de fericită să pot să joc, să pot să concurez și să pot să mă bucur de tot ce am realizat în acești 31 de ani de muncă. Știu, știu că vine și rândul meu. Îmi pare rău pentru Romania. Se retrage o generație care, cred eu, a fost extraordinară. Nu știu dacă vom mai avea o așa generație în care să avem atât de multe jucătoare în Top 100, cu multe rezultate. Este generația mea de suflet și așa cum ați spus și voi, o parte din mine nu știu dacă neapărat plânge, dar e foarte tristă”.

Reporter: „Te-ai gândit ce vei face tu atunci când nu vei mai fi tenismena Sorana Cîrstea și nu vei mai avea o activitate strict legată de circuit? Vei rămâne în sport?”

Sorana: „Sigur că în toți acești ani, mai ales când te apropii de o anumită vârstă te gândești. Mie mi-a fost foarte greu de una singură. Nu am avut de la cine să învăț sau să primesc sfaturi când eram copil sau tânără jucătoare. Mi-ar plăcea enorm să le ajut, să le sfătuiesc sau să le învăț pe fetele care practică acest sport sau pe tinerele jucătoare câteva secrete din tenis care după aceea să le facă să urce în carieră”.

