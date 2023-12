Studiu: Cât vor cheltui românii de Crăciun?

Cum ultimele zile ale sezonului de cumpărături pentru Sărbători se apropie, un sondaj realizat de Klarna, rețeaua globală de plăți și destinație de cumpărături bazată pe inteligență artificială, evidențiază cât vor cheltui românii în această perioadă de Crăciun și care sunt prioritățile lor.

Principalele cheltuieli legate de sărbători

Când li s-a cerut să precizeze căror cheltuieli de sărbători planifică să aloce cea mai mare parte a bugetului în acest an, 49% dintre respondenți au declarat că vor direcționa cea mai mare parte a bugetului pentru cadouri. A doua categorie cu cel mai mare procentaj este reprezentată de alimente, 30% dintre respondenți afirmând că aceasta va fi cea mai mare cheltuială în această perioadă. Procente similare au fost raportate și pentru anul 2022, cu 50% pentru cadouri și 33% pentru alimente.

La polul opus, studiul arată că românii intenționează să cheltuiască cel mai puțin pe modă sau frumusețe, dar și pe evenimente sociale, primul domeniu fiind prioritizat de 1% dintre respondenți, iar cel din urmă de 2%.

Bugetarea este cuvântul cheie

Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de situația lor financiară în perioada sărbătorilor, iar 76% declară că o creștere generală a prețurilor pentru bunuri și servicii are un impact asupra modului în care își planifică cumpărăturile pentru sezon, astfel că își propun să își reducă cheltuielile.

Din această grupă, 62% caută produse accesibile din punct de vedere al bugetului, 59% își vor reduce cheltuielile pentru produsele neesențiale, iar 56% își vor planifica mai bine meniul sărbătorilor pentru a evita risipa alimentară. Alte măsuri pe care românii le vor lua pentru a gestiona mai bine bugetul, includ: cumpărarea unui număr mai mic de produse față de perioada anterioară (44%), achiziționarea produselor aflate la reduceri (32%), și evitarea decorațiunilor de Crăciun cu un consum ridicat de energie (31%).

Starea de spirit este bună

Chiar și cu unele îngrijorări financiare, românii sunt încă entuziasmați: 41% dintre respondenți apreciază sezonul sărbătorilor, iar aceeași proporție de 41% iubesc Crăciunul și așteaptă cu nerăbdare această perioadă întregul an. În plus, în timpul acestui sezon, 71% dintre respondenți declară că se simt plini de bucurie. Pentru 52% dintre români, Crăciunul aduce speranță, iar 49% sunt entuziasmați de sezonul care urmează.

„Cu doar două săptămâni înainte de ziua cea mare, am dorit să ne uităm la cum schimbările economice recente afectează obiceiurile de cumpărare ale oamenilor. Și cred că este interesant să vedem că, deși toată lumea este de acord că trebuie să fim atenți la buget, entuziasmul pentru sărbători este real. La Klarna, ne ținem de angajamentul nostru de a susține partenerii și clienții noștri și de a le oferi opțiunile de care au nevoie pentru a avea cea mai bună experiență de cumpărare. Și acest lucru este posibil prin serviciile noastre, cum ar fi Pay in 3, prin faptul că putem face o diferență, menținând flexibilitatea și cheltuielile inteligente, oferind o alternativă clienților pentru a-și planifica cheltuielile în mod eficient”, spune Lukasz Dwulit, Head of Klarna CEE.