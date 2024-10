Superb! Ana Bogdan a învins încă o jucătoare importantă

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan, 111 WTA, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), după ce a învins-o pe Marie Bouzkova (43 WTA), scor 6-0, 7-6 (5). Este pentru prima oară când Ana câștigă la zero un set contra unei adversare de top 50 WTA.

Ana started great getting the 1st set bagel. Her play dipped a bit in the 2nd set today as Bouzkova’s play improved. But Ana was able to keep at it to finish the match and celebrate with Eva Lys afterward. Ana Bogdan defeated Marie Bouzkova 6-0, 7-6. pic.twitter.com/6ZvO6UDox2

— Romanian Tennis (@WTARomania) October 17, 2024