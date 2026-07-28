Suri, fiica lui Tom Cruise și Katie Holmes, a renunțat legal la numele tatălui. Tânăra se numește acum Suri Noelle

Fiica actorilor Tom Cruise și Katie Holmes, Suri, a făcut un pas important în definirea propriei identități. La vârsta de 20 de ani, tânăra a renunțat oficial la numele de familie Cruise și îl folosește în prezent pe cel de Noelle, al doilea prenume al mamei sale, potrivit documentelor oficiale de înregistrare a alegătorilor din statul Pennsylvania, scrie People.

Schimbarea confirmă un gest pe care Suri îl sugerase încă din vara anului 2024, când la ceremonia de absolvire a liceului a apărut în programul festiv sub numele Suri Noelle, fără celebrul nume de familie al tatălui său. La acel moment, modificarea a stârnit numeroase speculații, însă acum documentele oficiale arată că aceasta a devenit și schimbarea sa legală.

În prezent, Suri este studentă la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh, unde urmează cursurile de teatru muzical. Înregistrarea sa pe listele electorale din comitatul Allegheny figurează sub noul nume, ceea ce confirmă că modificarea este recunoscută oficial. Potrivit presei americane, procedura legală ar fi fost realizată în statul New York, unde tânăra a locuit înainte de a pleca la facultate.

Suri este singurul copil rezultat din căsnicia dintre Tom Cruise și Katie Holmes. Cei doi s-au căsătorit în 2006, anul în care s-a născut fiica lor, iar divorțul a fost finalizat în 2012. După separare, Katie Holmes a primit custodia și a ales să își crească fiica departe de atenția excesivă a presei.

Relația dintre Tom Cruise și fiica sa

De-a lungul anilor au existat numeroase informații potrivit cărora relația dintre Tom Cruise și fiica sa ar fi fost foarte distantă. Actorul nu a mai fost văzut public alături de Suri de la divorțul de Katie Holmes, iar presa internațională a relatat în repetate rânduri că cei doi nu mai păstrează o relație apropiată. Nici Cruise, nici Holmes nu au comentat până acum decizia privind schimbarea numelui.

Katie Holmes a vorbit însă în trecut despre dorința de a-și proteja fiica de presiunea celebrității. Actrița a declarat în mai multe interviuri că Suri a fost expusă atenției publice încă din copilărie și că a încercat mereu să îi ofere o viață cât mai normală. De asemenea, Holmes a dezmințit la sfârșitul anului 2024 informațiile potrivit cărora fiica sa ar fi moștenit un fond de milioane de dolari din partea lui Tom Cruise.