Tatăl lui Amy Winehouse, obligat să le plătească 1 milion de lire sterline prietenelor fiicei sale

Instanța a decis

O instanță din Londra a confirmat o hotărâre din aprilie care l-a obligat pe Mitch să plătească datoriile a două dintre prietenele lui Winehouse, Catriona Gourlay și Naomi Parry, scrie theguardian.com.

Mitch Winehouse a pierdut, la începutul acestui an, procesul deschis la Înalta Curte din Londra împotriva a două prietene ale lui Amy Winehouse, care au vândut la licitație zeci de haine și alte bunuri ale cântăreței, la mai mulți ani după moartea acesteia.

Mitch, în vârstă de 75 de ani, a susținut că Naomi Parry și Catriona Gourlay, prietene apropiate ale regretatei Amy, au vândut numeroase dintre obiectele sale personale în cadrul unor licitații din SUA între 2021 și 2023 fără să-i spună. Un judecător londonez a respins însă afirmațiileîn aprilie, noua hotărâre fiind definitivă.

Acuzate că „au profitat”

În timpul procesului, instanței din Londra i s-a spus că prietenele lui Winehouse „au profitat” de faptul că tatăl acesteia era uituc și au încasat peste 1,4 milioane de dolari din vânzări.

Judecătoarea a stabilit însă că cele două femei nu i-au ascuns în mod deliberat niciunul dintre obiecte lui Mitch Winehouse, care „a știut tot timpul” că acestea urmau să fie vândute și le-a cerut bani abia după încheierea licitațiilor.

Un proces fără șanse

„Reclamantul a ales să deschidă un proces care era, prin natura sa, slab fundamentat, să îl urmărească agresiv și fără încetare până la capăt și să facă acuzații grave și nefondate împotriva pârâtelor, care le-au afectat în mod semnificativ reputația, perspectivele profesionale, siguranța financiară și sănătatea”, a declarat miercuri judecătoarea Sarah Clarke.

„Faptul că a făcut acest lucru în mod conștient și deliberat împotriva a două tinere care i-au fost alături cu loialitate lui Amy (…) face ca purtarea sa nerezonabilă să fie cu atât mai gravă”.

Amy Winehouse, de o generozitate extraordinară

În hotărârea pronunțată în aprilie, judecătoarea a amintit că Amy Winehouse era cunoscută pentru „generozitatea sa extraordinară față de prieteni, dar și față de oameni pe care abia îi cunoștea”.

Cântăreața și compozitoarea britanică, devenită celebră pentru vocea sa gravă și inconfundabilă, s-a bucurat de un succes uriaș în întreaga lume încă de la o vârstă fragedă, a murit în iulie 2011.

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