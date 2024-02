Ţiriac: „Am realizat încă o dată că românii au prea mulţi bani”

Prezent marţi, la Gala Sportului Românesc, de la Ateneul Român, Ion Ţiriac (84 de ani) a întârziat la eveniment. Și-a cerut scuze și a explicat. Circulația l-a încurcat pe omul de afaceri să ajungă la timp. Prea multe mașini, prea mulți bani…

Fostul jucător de tenis a urcat pe scenă și i-a înmâna premiul lui Mircea Lucescu.

Înainte a ţinut discursul în care a explicat de ce crede că românii au „prea mulţi bani”.

„Am realizat încă o dată în această seară că românii au prea mulţi bani. Încă o dovadă. În loc să fac 40 de minute de acasă până aici, am făcut o oră şi jumătate. Asta de unde? S-a făcut benzina peste un euro, dar maşinile sunt tot mai multe. Înseamnă că o ducem foarte bine. Cum să facem să o ducem şi mai bine în sport? Această sărbătoare ne arată că suntem uniţi, că avem talent. Avem şi mizeria aia mică de bani, haideţi să facem ceva cu ea”, a spus miliardarul braşovean.

Ţiriac, despre canotajul românesc

„Fenomenul canotaj nu este nou. Cât am voie să vorbesc? Am făcut nişte vizite în Moldova când eram preşedintele COSR. Am văzut nişte tineri frumoşi la 17-18 ani. Se sculau la 6 dimineaţa. Dormeau, vă dau cuvântul de onoare, în nişte cabane. Ajungeau pe lac, făceau două ore de antrenament, fugeau la şcoală, veneau înapoi. La prânz mai făceau un antrenament. Ăsta era canotajul pe vremea aceea! Nu spun că celelalte Federaţii nu muncesc.

Dar ei muncesc şi au rămas în vârful lumii. Vă mulţumesc pentru treaba asta!”.

Despre motivul prezenţei sale pe scenă

„Venim acum la domnul Lucescu. Trebuie să recunoaştem că în lumea asta sunt foarte multe sporturi, dar în primele 5 sunt 4 care se numesc fotbal, fotbal, fotbal şi iar fotbal”.

Antrenorul Mircea Lucescu, care a primit în cadrul Galei Sportului 2023 un premiu special

„Acest premiu nu este doar al meu, el aparţine tuturor foştilor noştri campioni olimpici, mondiali, europeni. El este tot ceea ce înseamnă tinereţea noastră, copilăria noastră. Este pentru tot ceea ce au făcut aceşti oameni în cariera lor, pentru determinarea lor, pentru inteligenţa cu care s-au pregătit, disponibilitatea de sacrificiu, ceva cu totul deosebit”, a afirmat Lucescu.

Tehnicianul a spus că nu întâmplător Gala Sportului a avut loc la Ateneul Român, sportul devenind în ultima vreme o artă.