Tot gazul și toată electricitatea Moldovei, din România 

Gigantul rusesc Gazprom leagă subiectul continuării livrării gazelor către malul stâng al Nistrului prin ruta alternativă, cea din Turcia, de subiectul achitării pretinsei datorii a malului drept, a spus Ministrul Energiei de peste Prut, Victor Pârlicov. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe susținute cu președintele Gazprom, Alexei Miller.

„Anul acesta trebuie să ne asigurăm că Gazprom își va onora obligațiile și după 1 ianuarie, indiferent dacă este tranzit prin Ucraina sau nu. Dacă nu va fi, atunci vor livra pe ruta alternativă. Aici a apărut o discuție mai complicată, pentru că în înțelegerea noastră, Gazprom leagă cumva subiectul continuității livrărilor prin ruta alternativă, prin Turcia, de subiectul achitării acelei pretinse datorii, aferente malului drept. Ei cumva spun că dacă nu va fi progres pe acele datorii, atunci noi încă vom lua în considerare ce e posibil și ce nu pe ruta alternativă, cât și cum vom livra. Cumva au dat de înțeles că aceste subiecte sunt legate”, a declarat Victor Parlicov.

„Care e poziția noastră pe aceste datorii? În urma protocolului semnat în 2021, noi ne-am făcut partea noastră, chiar dacă a fost cu întârziere, noi am reușit să facem acel audit. Auditul a dat concluzia că, practic toată datoria este o datorie prescrisă și atunci noi, când am venit cu o poziție față de Gazprom pe această pretinsă datorie, am propus să achităm o parte foarte mică din acele 8 milioane lei datorie. Partea rusă nu recunoaște rezultatele acestui audit, dar până acum noi nu am primit din partea Gazprom o alternativă. Am solicitat ca ei să își formuleze poziția și să ne-o prezinte, noi o vom examina. La moment, poziția noastră se bazează pe rezultatele acelui audit”, a punctat ministrul Energiei.

Pârlicov admite că Moldova ar putea fi nevoită să achiziționeze energie electrică din altă parte de la 1 ianuarie și nu din regiunea transnistreană, iar costurile vor fi mai mari: Am avut acest scenariu în calcul când ne-am pregătit de iarnă. Vom achiziționa energie electrică din altă parte, da, ne asumăm că va fi mai scump. Apelăm și la sprijinul partenerilor internaționali, fără ei nu vom putea trece de scenariul în care regiunea transnistreană nu are gaze deloc sau suficient”.

La începutul lunii octombrie 2023, ministrul Energiei, Victor Pârlicov, a declarat că nu exclude că Republica Moldova ar putea să cumpere gaz de la Gazprom, inclusiv pentru malul drept. Acest lucru este posibil dacă Gazprom va oferi un preț favorabil și dacă Rusia nu va impune nici o condiție politică Moldovei.

Declarațiile au fost făcute după ce două zile mai devreme, tot ministrul Pârlicov a anunțat că Republica Moldova din dreapta Nistrului nu va mai cumpăra gaze de la gigantul energetic rus Gazprom.

La începutul acestui an, ministrul Energiei a admis din nou că Republica Moldova ar putea reveni la achizițiile de gaz de la Gazprom, inclusiv pentru malul drept. Asta dacă Energocom(compania de stat care se ocupă de achizițiile Republicii de gaz și curent) nu va reușit să găsească un preț mai mic pe piața internațională.

De cealaltă parte, directorul general interimar al Energocom, Victor Bînzari, consideră că posibilitatea de a procura din nou gaz rusesc, pentru a acoperi necesitățile întregii țări, echivalează cu susținerea Federației Ruse în războiul contra Ucrainei. „Eu tot timpul o să fiu pentru pace și niciodată nu o să alimentez un război care este la hotar”, a declarat acesta.