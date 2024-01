Tragedie la Australian Open. S-a prăbușit și a murit

Jurnalistul britanic Mike Dickson, trimis special al Daily Mail la Melbourne, supranumit „Mr Wimbledon”, a murit în timp ce relata de la Australian Open. Avea 59 de ani.

„Suntem devastaţi să anunţăm că minunatul nostru soţ şi tată, Mike, s-a prăbuşit şi a decedat în timp ce se afla la Melbourne pentru Australian Open. Timp de 38 de ani şi-a trăit visul acoperind sportul din întreaga lume. A fost un om cu adevărat minunat şi ne va lipsi foarte mult. Lucy, Sam, Ruby şi Joe”, a transmis familia sa pe contul X (fostul Twitter) al lui Mike Dickson.

Dickson a lucrat pentru Daily Mail timp de 33 de ani, acoperind 30 de sporturi diferite şi călătorind în peste 50 de ţări.

Ar fi împlinit 60 de ani pe 27 ianuarie.

We’re deeply saddened to tell you that Mike Dickson has passed away at the age of 59.

Dicko was a magnificent tennis correspondent and an outstanding colleague: talented, kind and knowledgeable.

Much more than that, he was a brilliant bloke, a class act.

It was a privilege to… pic.twitter.com/IxFi3IcCuo

— Mail Sport (@MailSport) January 17, 2024