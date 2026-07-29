Trocul revine în era digitală. O aplicație permite plata cu timp și cunoștințe, în loc de bani

Trocul, una dintre cele mai vechi forme de schimb din istoria omenirii, revine în actualitate într-o versiune adaptată erei digitale. Pe fondul inflației, al creșterii costului vieții și al presiunilor economice, tot mai multe persoane caută alternative la plățile clasice, iar o nouă aplicație le permite utilizatorilor să facă schimb de servicii folosind timpul și competențele, fără să cheltuiască bani, scrie Euronews.

Platforma funcționează pe un principiu simplu: utilizatorii oferă o abilitate sau un serviciu și primesc în schimb timp, exprimat în minute, pe care îl pot folosi ulterior pentru a beneficia de alte servicii oferite în comunitate. Astfel, un contabil poate întocmi declarații fiscale pentru un alt utilizator și poate folosi timpul acumulat pentru a lua lecții de fotografie, limbi străine sau gătit, fără ca vreun ban să fie implicat în tranzacție.

„Time banking”

Sistemul este bazat pe conceptul de „time banking”, în care unitatea de schimb este timpul. Fiecare minut petrecut prestând un serviciu este creditat în contul utilizatorului și poate fi folosit pentru a solicita alte servicii din platformă. În acest model, valoarea unei activități este determinată exclusiv de timpul investit, nu de prețul pe care piața îl atribuie profesiei respective.

Aplicația a fost creată de psihiatrul și antreprenorul spaniol de origine japoneză Kazuhiro Tajima Pozo, care susține că aproape fiecare persoană deține competențe valoroase, dar multe dintre acestea rămân nefolosite din lipsa încrederii sau a oportunităților de a le transforma într-o sursă de venit. Platforma își propune să elimine această barieră și să transforme cunoștințele într-o resursă de schimb accesibilă tuturor.

Specialiștii spun că interesul pentru astfel de soluții crește în perioadele de dificultăți economice. Atunci când inflația reduce puterea de cumpărare și gospodăriile încearcă să își limiteze cheltuielile, sistemele alternative de schimb pot oferi acces la servicii care altfel ar fi dificil de achitat. Potrivit creatorului aplicației, trocul nu a dispărut niciodată complet, însă în momente de criză economică revine în prim-plan sub forme adaptate noilor tehnologii.

Consolidarea relațiilor dintre utilizatori

Pe lângă avantajele financiare, modelul urmărește și consolidarea relațiilor dintre utilizatori. Spre deosebire de platformele clasice de prestări servicii, unde tranzacțiile sunt exclusiv comerciale, schimbul bazat pe timp încurajează colaborarea și dezvoltarea unei comunități în care oamenii își valorifică reciproc aptitudinile.

Conceptul nu este unul complet nou. Băncile de timp și sistemele de schimb fără bani există de mai multe decenii în diferite regiuni ale lumii, însă digitalizarea lor le face mult mai ușor de utilizat și le oferă acces unui număr mai mare de persoane. Aplicațiile dedicate automatizează evidența timpului acumulat și facilitează găsirea rapidă a utilizatorilor care oferă serviciile dorite.